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Тестовый запуск ракеты-носителя SpaceX Super Heavy закончился пожаром

Ведомости

Во время тестового запуска ракеты-носителя SpaceX Super Heavy произошел пожар, сообщает издание Space. Возгорание удалось остановить.

Видеозапись случившегося опубликовал на своей странице в Twitter главный редактор сайта NASASpaceFlight Крис Берджин. «Да, выглядит не очень хорошо. Оцениваем ущерб», — сказал в ответ на видеозапись основатель SpaceX Илон Маск.

В данный момент проходят тесты самой массивной ракеты компании SpaceX — Starship, которая в будущем, по замыслу Маска, должна будет отправить людей на Марс.

В понедельник, 11 июля, проходили тесты Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Система космического корабля Маска оснащена 40 двигателями Raptor-2, 33 из которых находятся на ракете-носителе Super Heavy.

«В данном случае проблема произошла при тестовом запуске двигателя (у Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — уточняет Маск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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