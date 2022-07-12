Тестовый запуск ракеты-носителя SpaceX Super Heavy закончился пожаром
Во время тестового запуска ракеты-носителя SpaceX Super Heavy произошел пожар, сообщает издание Space. Возгорание удалось остановить.
Видеозапись случившегося опубликовал на своей странице в Twitter главный редактор сайта NASASpaceFlight Крис Берджин. «Да, выглядит не очень хорошо. Оцениваем ущерб», — сказал в ответ на видеозапись основатель SpaceX Илон Маск.
В данный момент проходят тесты самой массивной ракеты компании SpaceX — Starship, которая в будущем, по замыслу Маска, должна будет отправить людей на Марс.
В понедельник, 11 июля, проходили тесты Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Система космического корабля Маска оснащена 40 двигателями Raptor-2, 33 из которых находятся на ракете-носителе Super Heavy.
«В данном случае проблема произошла при тестовом запуске двигателя (у Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — уточняет Маск.
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