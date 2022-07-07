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В США ракета-носитель Minotaur взорвалась во время испытаний

Ведомости

Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась в ходе испытаний, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили ВВС США. Пентагон использует такую ракету для выведения на орбиту военных и разведывательных спутников.

«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — сообщили в ВВС (цитата по «РИА Новости»). Причины взрыва установит специально созданная группа, отмечается в сообщении.

15 июня прошлого года ракету-носитель Minotaur I с тремя разведывательными спутниками США запустили с острова Уоллопс, штат Виргиния. Подробности запуска не раскрыли из-за секретности миссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных