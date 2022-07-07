В США ракета-носитель Minotaur взорвалась во время испытаний
Американская ракета-носитель Minotaur взорвалась в ходе испытаний, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили ВВС США. Пентагон использует такую ракету для выведения на орбиту военных и разведывательных спутников.
«В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки», — сообщили в ВВС (цитата по «РИА Новости»). Причины взрыва установит специально созданная группа, отмечается в сообщении.
15 июня прошлого года ракету-носитель Minotaur I с тремя разведывательными спутниками США запустили с острова Уоллопс, штат Виргиния. Подробности запуска не раскрыли из-за секретности миссии.
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