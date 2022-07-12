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Мировой рынок ПК во II квартале сократился на 12,6%

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Во II квартале в мире было продано 72 млн персональных компьютеров – на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый резкий спад для глобального рынка персональных компьютеров с 2013 г., следует из доклада исследовательской компании Gartner.

Авторы среди причин такого резкого спада выделяют «продолжающуюся геополитическую нестабильность», увеличение расходов и резкое снижение спроса на ноутбуки Chromebook. Задержки с поставками ПК теперь связаны с нарушением логистических цепочек, а не дефицитом комплектующих. 

Сильнее всего продажи сократились на территории Европы, Ближнего Востока и Африки (в регионе ЕМЕА) – на 18%, там было продано 17,8 млн ПК. По версии Gartner, такое резкое снижение связано с уходом компаний-производителей с российского рынка, на который приходилось от 5 до 10% всех продаж в ЕМЕА. Меньше всего сократились продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 5,2%. Американский рынок ПК снизился на 17,5% из-за сокращения спроса на Chromebook на 50%. 

В тройку крупнейших производителей ПК вошли компании Lenovo (занимает 24,8% рынка), HP (18,8%) и Dell (18,5%). У каждой из них произошло сокращение продаж по сравнению со II кварталом 2021 г. – на 12,5, 27,5 и 5,2% соответственно. Единственной компанией, которая смогла показать рост продаж в этом квартале, стала Apple, которая продала 6400 ПК, что на 9,3% больше, чем годом ранее, и ее доля выросла с 7,1 до 8,8%.

Несмотря на снижение спроса, индустрия ПК продолжает поднимать цены на продукцию, чтобы «сохранить прибыль в условиях, когда из-за инфляции растут издержки», сказано в докладе. 

Среди мер, которые используют дистрибуторы при ограничении роста цен на устройства в России, называют ввоз ноутбуков без предустановленной операционной системы. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отмечает, что ноутбуки без установленной ОС могут быть на 10% дешевле устройств с ОС. 

Ранее стало известно, что доля ноутбуков, которые поставляются в Россию без установленной операционной системы, выросла с 40 до 60%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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