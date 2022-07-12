Мировой рынок ПК во II квартале сократился на 12,6%

Сильнее всего продажи сократились на территории Европы, Ближнего Востока и Африки (в регионе ЕМЕА) – на 18%, там было продано 17,8 млн ПК. По версии Gartner, такое резкое снижение связано с уходом компаний-производителей с российского рынка, на который приходилось от 5 до 10% всех продаж в ЕМЕА. Меньше всего сократились продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 5,2%. Американский рынок ПК снизился на 17,5% из-за сокращения спроса на Chromebook на 50%.