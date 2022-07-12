PepsiCo заявила о расходах в $1,17 млрд из-за обесценения активов в России

В частности, расходы на амортизацию нематериальных активов (брендов соковой и молочной продукции на российском рынке) за II квартал составили $1,197 млрд, сообщается в отчете компании. Также она уточнила, что продажа снеков и напитков в России упала на двузначную величину по отношению к I кварталу.