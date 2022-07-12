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PepsiCo заявила о расходах в $1,17 млрд из-за обесценения активов в России

Ведомости

По итогам второго финансового квартала американская корпорация PepsiCo Inc. зафиксировала расходы в размере $1,165 млрд из-за обесценения активов в связи с конфликтом на территории Украины, следует из материалов компании.  

В частности, расходы на амортизацию нематериальных активов (брендов соковой и молочной продукции на российском рынке) за II квартал составили $1,197 млрд, сообщается в отчете компании. Также она уточнила, что продажа снеков и напитков в России упала на двузначную величину по отношению к I кварталу.

В начале марта PepsiCo объявила о приостановке инвестиций и рекламной деятельности на российском рынке. Также компания прекратила продажи в России напитков брендов Pepsi-Cola и других глобальных флагманских брендов.

На российский бизнес приходится 4% глобальной выручки и стоимости активов PepsiCo.

На фоне расходов, связанных с ситуацией на Украине и санкциями, квартальная операционная прибыль PepsiCo сократилась на 34% до $2,08 млрд. При этом выручка компании выросла на 5,2% до $20,23 млрд.

За II квартал чистая прибыль упала до $1,43 млрд по сравнению с $2,36 млрд за аналогичный период 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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