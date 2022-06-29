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Бизнес

Производители предупредили о росте цен на соки из-за проблем с импортом сырья

Ведомости

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил министра экономического развития Максима Решетникова помочь урегулировать проблемы с импортом сырья: Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ) начала присваивать разным видам фруктового и ягодного пюре и апельсиновой мякоти новые коды, которые запрещено ввозить в Россию из-за продуктового эмбарго 2014 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В приложении к письму говорится, что СЗЭТ присваивала новые коды с учетом результатов экспертиз, в которых говорится, что пюре и мякоть апельсинов не были подвергнуты тепловой обработке. В «Союзнапитках» заявили, что сырье было подвергнуто «бережной пастеризации» под давлением, а результаты экспертизы не опровергают этого факта. Компании попросили провести независимую экспертизу и пытались обжаловать решение СЗЭТ, но им отказали.

Собеседник издания в крупном производителе рассказал, что из-за решения таможни компания не может получить сырье на сотни миллионов рублей. Новая партия такого сырья тоже будет классифицирована как запрещенная к ввозу. По мнению «Союзнапитков», остановка поставок сырья приведет к сокращению ассортимента продукции, а компании потеряют миллиарды рублей. В PepsiCo (соки J7, «Фруктовый сад» и пр.) и Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) не предоставили комментариев.

В Минэкономразвития не предоставили комментариев. В СЗЭТ сообщили, что рассматривали жалобу одной из компаний и указали на правомерность принятых таможней решений. Выводы СЗТУ рассматривает Федеральная таможенная служба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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