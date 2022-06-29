Производители предупредили о росте цен на соки из-за проблем с импортом сырья
Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил министра экономического развития Максима Решетникова помочь урегулировать проблемы с импортом сырья: Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ) начала присваивать разным видам фруктового и ягодного пюре и апельсиновой мякоти новые коды, которые запрещено ввозить в Россию из-за продуктового эмбарго 2014 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В приложении к письму говорится, что СЗЭТ присваивала новые коды с учетом результатов экспертиз, в которых говорится, что пюре и мякоть апельсинов не были подвергнуты тепловой обработке. В «Союзнапитках» заявили, что сырье было подвергнуто «бережной пастеризации» под давлением, а результаты экспертизы не опровергают этого факта. Компании попросили провести независимую экспертизу и пытались обжаловать решение СЗЭТ, но им отказали.
Собеседник издания в крупном производителе рассказал, что из-за решения таможни компания не может получить сырье на сотни миллионов рублей. Новая партия такого сырья тоже будет классифицирована как запрещенная к ввозу. По мнению «Союзнапитков», остановка поставок сырья приведет к сокращению ассортимента продукции, а компании потеряют миллиарды рублей. В PepsiCo (соки J7, «Фруктовый сад» и пр.) и Coca-Cola HBC («Добрый», Rich) не предоставили комментариев.
В Минэкономразвития не предоставили комментариев. В СЗЭТ сообщили, что рассматривали жалобу одной из компаний и указали на правомерность принятых таможней решений. Выводы СЗТУ рассматривает Федеральная таможенная служба.