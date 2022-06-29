Производители предупредили о росте цен на соки из-за проблем с импортом сырья

В приложении к письму говорится, что СЗЭТ присваивала новые коды с учетом результатов экспертиз, в которых говорится, что пюре и мякоть апельсинов не были подвергнуты тепловой обработке. В «Союзнапитках» заявили, что сырье было подвергнуто «бережной пастеризации» под давлением, а результаты экспертизы не опровергают этого факта. Компании попросили провести независимую экспертизу и пытались обжаловать решение СЗЭТ, но им отказали.