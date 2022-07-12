Аэропорт Хитроу попросил авиакомпании приостановить продажу билетов на лето

«Мы признаем: это означает, что еще больше летних поездок будет или перенесено на другую дату, в другой аэропорт, или отменено, и мы извиняемся перед теми, чьи планы будут затронуты», – сообщил исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей. По информации телеканала Sky News, пассажиры, у которых билеты будут аннулированы в связи с решением Хитроу, не будут иметь право на компенсации, так как эта ситуация не находится во власти авиакомпаний.