Аэропорт Хитроу попросил авиакомпании приостановить продажу билетов на лето
Администрация лондонского аэропорта Хитроу попросила авиакомпании приостановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров, следует из заявления, опубликованного на сайте аэропорта.
Согласно документу, Хитроу может эффективно принимать и обслуживать не более 100 000 пассажиров день в условиях нехватки персонала, это на 4 000 меньше среднего числа пассажиров, которые, по оценкам руководства аэропорта, ежедневно вылетали бы из Хитроу. Подобные ограничения сохранятся до 11 сентября, пока сезон летних отпусков не подойдет к концу.
«Мы признаем: это означает, что еще больше летних поездок будет или перенесено на другую дату, в другой аэропорт, или отменено, и мы извиняемся перед теми, чьи планы будут затронуты», – сообщил исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей. По информации телеканала Sky News, пассажиры, у которых билеты будут аннулированы в связи с решением Хитроу, не будут иметь право на компенсации, так как эта ситуация не находится во власти авиакомпаний.
По словам администрации, за 4 месяца аэропорт пережил темпы роста пассажиропотока, сопоставимые с 40-летним периодом. Только за июнь аэропорт принял более 6 млн пассажиров, а за первое полугодие – 25 млн, в то время как за весь 2021 г. пассажиропоток составил лишь 19,4 млн человек.
Несмотря на то что аэропорт активно нанимает новых сотрудников, скорость их обучения и работы недостаточно высока, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Как только ежедневный пассажиропоток превысил объем в 100 000 человек, в Хитроу образовались длинные очереди на регистрацию, пассажиры получали свой багаж с большими задержками.
В конце июня Хитроу уже столкнулся с проблемой выдачи багажа, в результате чего пассажиры ждали его по три часа. В связи с этим администрация аэропорта попросила авиакомпании отменить 10% их авиарейсов, чтобы решить возникшую проблему.
В качестве временного решения проблемы аэропорт отменил более 60 рейсов накануне, 11 июля. Пассажиров также попросили приезжать не ранее чем за три часа до вылета, чтобы не перегружать залы ожидания.
Все это происходит на фоне острой нехватки персонала, с которым столкнулись британские аэропорты после сильного сокращения числа сотрудников во время пандемии и оттока рабочей силы из-за «брекзита». Быстро набрать сотрудников в таком объеме у аэропорта не получилось. Проблема встала особенно остро в начале июня, когда в стране были объявлены четырехдневные выходные по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда тысячи человек столкнулись с отменой рейсов и вообще не смогли отправиться на отдых.
Проблема нехватки персонала актуальна для всей авиационной отрасли в Европе и Великобритании. Дефицит рабочей силы провоцирует забастовки бортпроводников и вынуждает авиакомпании отменять сотни регулярных рейсов. Так, в июне компания Lufthansa объявила об отмене 900 рейсов в июле по этой причине.
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