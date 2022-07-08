Заказы Airbus в июне подскочили в шесть раз к маю

«К нашим заказам добавились 78 самолетов, в том числе 12 А350 для [австралийской авиакомпании] Quantas, два А350F для [азербайджанской] Silk Way West, 8 А321 Neo для [турецкой] Pegasus», — говорится в сообщении Airbus. Кроме того, добавили в компании, за прошедший месяц она поставила 65 самолетов 35 заказчикам, что на 27% больше, чем в мае текущего года.