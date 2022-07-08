Заказы Airbus в июне подскочили в шесть раз к маю
Заказы европейского авиастроительного концерна Airbus выросли в шесть раз в июне по сравнению с предыдущим месяцем — до 78 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Twitter.
«К нашим заказам добавились 78 самолетов, в том числе 12 А350 для [австралийской авиакомпании] Quantas, два А350F для [азербайджанской] Silk Way West, 8 А321 Neo для [турецкой] Pegasus», — говорится в сообщении Airbus. Кроме того, добавили в компании, за прошедший месяц она поставила 65 самолетов 35 заказчикам, что на 27% больше, чем в мае текущего года.
Ранее, в конце июня, британский лоукостер EasyJet сообщил, что приобретет 56 экономичных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 Neo и 18 самолетов A321 Neo у Airbus за $6,5 млрд. Поставки самолетов начнутся в 2026 г. Они придут на замену старым моделям A319 и A320. Британская авиакомпания заявила, что покупка новых воздушных судов расширит ее портфель заказов с Airbus, обновит парк самолетов, снизит затраты на топливо и поможет сделать использование авиатранспорта более экологичным.
EasyJet договорилась с Airbus о покупке 135 самолетов еще в 2013 г. Поставки планировалось осуществить с 2015 по 2022 г., однако в 2020 г. их пришлось отложить на фоне пандемии COVID-19.
Количество авиаперевозок значительно выросло после отмены коронавирусных ограничений. Из-за возросшего спроса европейские авиакомпании и аэропорты столкнулись с нехваткой персонала, который был сокращен во время пандемии. Дефицит рабочей силы провоцирует забастовки бортпроводников и вынуждает авиакомпании отменять сотни регулярных рейсов, отмечает Bloomberg.
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