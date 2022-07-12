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Продажи Renault Group за полгода упали на треть

Ведомости

Продажи французской корпорации Renault Group по итогам первого полугодия снизились на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Основная причина такого сильного снижения – уход концерна с российского рынка. Без учета продаж в России падение составляет лишь 12%. 

Отмечается, что за первое полугодие компания смогла реализовать чуть более 1 млн автомобилей, из которых 691 400 машин приходится непосредственно на марку Renault, продажи которой за указанный период упали на 16,9% (без учета российского рынка).

Кроме того, компания отметила увеличение доли проданных электрических и гибридных автомобилей относительно общего числа продаж в Европе. Если в прошлом году на долю Renault приходилось 26% реализованных машин, то сейчас – 36%. К 2030 г. концерн планирует полностью перейти на выпуск электроавтомобилей в рамках реализации европейской программы по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 г.

Renault Group приостановила деятельность в России в конце марта, а в начале мая российские активы группы перешли в госсобственность. В результате сделки 100% акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность научного центра НАМИ, а оставшиеся акции (32,31%) компании сохранит «Ростех». При этом у Renault остается опцион на обратный выкуп своей доли в «АвтоВАЗе» в течение последующих 6 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных