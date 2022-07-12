Продажи Renault Group за полгода упали на треть

Кроме того, компания отметила увеличение доли проданных электрических и гибридных автомобилей относительно общего числа продаж в Европе. Если в прошлом году на долю Renault приходилось 26% реализованных машин, то сейчас – 36%. К 2030 г. концерн планирует полностью перейти на выпуск электроавтомобилей в рамках реализации европейской программы по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 г.