Продажи Renault Group за полгода упали на треть
Продажи французской корпорации Renault Group по итогам первого полугодия снизились на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Основная причина такого сильного снижения – уход концерна с российского рынка. Без учета продаж в России падение составляет лишь 12%.
Отмечается, что за первое полугодие компания смогла реализовать чуть более 1 млн автомобилей, из которых 691 400 машин приходится непосредственно на марку Renault, продажи которой за указанный период упали на 16,9% (без учета российского рынка).
Кроме того, компания отметила увеличение доли проданных электрических и гибридных автомобилей относительно общего числа продаж в Европе. Если в прошлом году на долю Renault приходилось 26% реализованных машин, то сейчас – 36%. К 2030 г. концерн планирует полностью перейти на выпуск электроавтомобилей в рамках реализации европейской программы по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 г.
Renault Group приостановила деятельность в России в конце марта, а в начале мая российские активы группы перешли в госсобственность. В результате сделки 100% акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность научного центра НАМИ, а оставшиеся акции (32,31%) компании сохранит «Ростех». При этом у Renault остается опцион на обратный выкуп своей доли в «АвтоВАЗе» в течение последующих 6 лет.
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