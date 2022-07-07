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Под брендом «Москвич» планируется выпускать четыре модели кроссоверов и седан

Ведомости

Пять моделей автомобилей планируется выпускать под брендом «Москвич», сообщила пресс-служба «Камаза». Среди них будет четыре модели кроссоверов и один седан.

В компании рассказали, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируют запустить на «Москвиче» в 2024 г. «До конца 2022 г. будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 г. предприятие выпустит минимум 50 000 машин, а в 2024 г. – 100 000. Число электрокаров составит 10 000 и 20 000 авто соответственно», — добавили в пресс-службе.

6 июля гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и в производстве электромобилей.

В середине мая Минпромторг сообщил, что доля концерна Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе – электромобили. Позднее он рассказал, что завод не будет выпускать старые модели «Москвича»: производить будут современные автомобили совместно с иностранными партнерами.

19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Автопроизводитель ведет переговоры с концерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.

Ранее по теме: Бывший завод Renault официально переименовали в «Москвич»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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