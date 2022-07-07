Под брендом «Москвич» планируется выпускать четыре модели кроссоверов и седан
Пять моделей автомобилей планируется выпускать под брендом «Москвич», сообщила пресс-служба «Камаза». Среди них будет четыре модели кроссоверов и один седан.
В компании рассказали, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируют запустить на «Москвиче» в 2024 г. «До конца 2022 г. будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 г. предприятие выпустит минимум 50 000 машин, а в 2024 г. – 100 000. Число электрокаров составит 10 000 и 20 000 авто соответственно», — добавили в пресс-службе.
6 июля гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и в производстве электромобилей.
В середине мая Минпромторг сообщил, что доля концерна Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», а в перспективе – электромобили. Позднее он рассказал, что завод не будет выпускать старые модели «Москвича»: производить будут современные автомобили совместно с иностранными партнерами.
19 мая «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что «Камаз» локализует на заводе в Москве производство китайских автомобилей. Автопроизводитель ведет переговоры с концерном JAC, рассказал один из источников. По его словам, власти города прорабатывают сотрудничество с другим производителем из Китая, но пока неизвестно, каким именно.
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