Под брендом «Москвич» планируется выпускать четыре модели кроссоверов и седан

В компании рассказали, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов планируют запустить на «Москвиче» в 2024 г. «До конца 2022 г. будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 г. предприятие выпустит минимум 50 000 машин, а в 2024 г. – 100 000. Число электрокаров составит 10 000 и 20 000 авто соответственно», — добавили в пресс-службе.