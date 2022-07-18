Общественная палата предложила ввести регулирование тарифов такси
По словам члена Общественной палаты Ильи Зотова, предлагается установить порядок определения стоимости поездки, в том числе определить минимальную цену поездки и величину роста. «Ее значение — это предмет обсуждения, но условно стоимость может вырасти в два-три раза, но не в десять раз», — пояснил Зотов.
Собеседник РБК добавил, что сегодня тарифы зависят от времени суток, дня недели, класса комфортности и других обстоятельств. Он добавил, что в праздники и непогоду цены на такси могут резко вырасти. По мнению Зотова, если предложение Общественной палаты будет принято, «сервисы заказа не смогут злоупотреблять ценообразованием».
Также члены Общественной палаты считают, что из законопроекта следует исключить запрет на использование водителем транспортного средства в личных целях. Организация предложила отказаться от требований к оформлению легкового такси. Отмечается, что нанесение на кузов «шашечек» и установка на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета не позволит водителям использовать машину в личных целях.
Среди инициатив Общественной палаты также есть создание единого федерального реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Сегодня уже существуют региональные реестры, но, по словам представителей совещательного органа, перевозчик может совершить нарушение и переехать в другой регион. При этом в региональном реестре информации об этом не будет.
Законопроект о регулировании рынка такси разрабатывается с 2015 г. В начале июля документ прошел первое чтение в Госдуме, дата второго пока не назначена. Согласно проекту, Минтранс предлагает разрешить самозанятым оказывать услуги по перевозке легковыми такси при заключении договора с агрегатором и позволить Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю самостоятельно определять минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа. Также чиновники выступали за установку устройств контроля за вниманием и усталостью водителя.
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