Общественная палата предложила ввести регулирование тарифов такси

Среди инициатив Общественной палаты также есть создание единого федерального реестра перевозчиков, легковых такси и служб заказа. Сегодня уже существуют региональные реестры, но, по словам представителей совещательного органа, перевозчик может совершить нарушение и переехать в другой регион. При этом в региональном реестре информации об этом не будет.