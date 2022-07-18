IKEA ограничила время онлайн-покупок на российском сайте до 10-15 минут

5 июля на сайте IKEA в России стартовала распродажа товаров, однако из-за технических проблем клиенты не могли оформить заказы. Затем компания запустила форму заявки на заказ, а когда та перестала работать, на сайте запустили очередь на заказы. Купить товары можно с доставкой или самовывозом только в тех городах, где есть магазины IKEA. Также ритейлер ввел ограничения по весу и стоимости заказов — не более 1000 кг и не дороже 1 млн руб.