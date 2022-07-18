IKEA ограничила время онлайн-покупок на российском сайте до 10-15 минут
Шведский ритейлер IKEA в рамках распродажи товаров в России сократил время пребывания на сайте до 10-15 минут — после этого пользователя вернут обратно в очередь, говорится на сайте компании.
«Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено: через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении.
5 июля на сайте IKEA в России стартовала распродажа товаров, однако из-за технических проблем клиенты не могли оформить заказы. Затем компания запустила форму заявки на заказ, а когда та перестала работать, на сайте запустили очередь на заказы. Купить товары можно с доставкой или самовывозом только в тех городах, где есть магазины IKEA. Также ритейлер ввел ограничения по весу и стоимости заказов — не более 1000 кг и не дороже 1 млн руб.
В марте IKEA временно закрыла магазины из-за проблем с логистическими цепочками. В середине июня компания объявила о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. Магазины IKEA остаются закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие тому же владельцу, продолжают работать. В конце июня в IKEA прошла распродажа для сотрудников.
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