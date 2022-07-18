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IKEA ограничила время онлайн-покупок на российском сайте до 10-15 минут

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Шведский ритейлер IKEA в рамках распродажи товаров в России сократил время пребывания на сайте до 10-15 минут — после этого пользователя вернут обратно в очередь, говорится на сайте компании.

«Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено: через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — говорится в сообщении.

5 июля на сайте IKEA в России стартовала распродажа товаров, однако из-за технических проблем клиенты не могли оформить заказы. Затем компания запустила форму заявки на заказ, а когда та перестала работать, на сайте запустили очередь на заказы. Купить товары можно с доставкой или самовывозом только в тех городах, где есть магазины IKEA. Также ритейлер ввел ограничения по весу и стоимости заказов — не более 1000 кг и не дороже 1 млн руб.

В марте IKEA временно закрыла магазины из-за проблем с логистическими цепочками. В середине июня компания объявила о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. Магазины IKEA остаются закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие тому же владельцу, продолжают работать. В конце июня в IKEA прошла распродажа для сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных