Ozon выпустил собственную банковскую карту
Онлайн-ритейлер Ozon запускает собственную банковскую карту. Она работает с платёжной системой «МИР».
Отмечается, что «Ozon Карту» можно использовать не только для покупок на маркетплейсе, но и для оплаты товаров на других сайтах. Также владельцам новой карты Ozon будет предлагать скидки до 30% в интернет-магазине. Ранее покупатели маркетплейса могли завести карту, выпущенную банком-партнером. Однако ее возможности были ограничены только получением кешбэка при покупках.
Пока что воспользоваться дебетовой картой могут только 100 тыс. клиентов Ozon. С 1 августа услуга станет доступна для всех пользователей площадки. У покупателей с открытым «Ozon Счетом» он автоматически сменится в личном кабинете на «Ozon Карту». Отмечается, оформление дебетовой карты и ее обслуживание бесплатны.
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