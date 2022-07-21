Ozon выпустил собственную банковскую карту

Отмечается, что «Ozon Карту» можно использовать не только для покупок на маркетплейсе, но и для оплаты товаров на других сайтах. Также владельцам новой карты Ozon будет предлагать скидки до 30% в интернет-магазине. Ранее покупатели маркетплейса могли завести карту, выпущенную банком-партнером. Однако ее возможности были ограничены только получением кешбэка при покупках.