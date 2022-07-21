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Ozon выпустил собственную банковскую карту

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Онлайн-ритейлер Ozon запускает собственную банковскую карту. Она работает с платёжной системой «МИР».

Отмечается, что «Ozon Карту» можно использовать не только для покупок на маркетплейсе, но и для оплаты товаров на других сайтах. Также владельцам новой карты Ozon будет предлагать скидки до 30% в интернет-магазине. Ранее покупатели маркетплейса могли завести карту, выпущенную банком-партнером. Однако ее возможности были ограничены только получением кешбэка при покупках.

Пока что воспользоваться дебетовой картой могут только 100 тыс. клиентов Ozon. С 1 августа услуга станет доступна для всех пользователей площадки. У покупателей с открытым «Ozon Счетом» он автоматически сменится в личном кабинете на «Ozon Карту». Отмечается, оформление дебетовой карты и ее обслуживание бесплатны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных