Компания IMAX ушла из России 1 июня

В марте голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — остановили прокат фильмов в России из-за ее военной спецоперации на Украине. Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, рассказали «Ведомостям» собеседники в этих компаниях. От официальных комментариев в указанных компаниях отказались. На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.