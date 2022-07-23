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Бизнес

Компания IMAX ушла из России 1 июня

Ведомости

Компания IMAX, предоставляющая одноименную широкоформатную кинематографическую систему, покинула Россию с 1 июня 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая... Корпорация IMAX с 1 июня 2022 г. в России более не работает», — заявил он.

Исаев добавил, что все сотрудники компании в РФ уволены, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку переехало в Лондон.

В марте голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — остановили прокат фильмов в России из-за ее военной спецоперации на Украине. Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, рассказали «Ведомостям» собеседники в этих компаниях. От официальных комментариев в указанных компаниях отказались. На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.

Долги, которые были сформированы за прокат фильмов до марта, ушли в заморозку, основные суммы — за февральское кино, в существенном объеме – за январь 2022 г., частично — за декабрь 2021 г., говорит топ-менеджер российского офиса одного из голливудских мейджоров и подтверждают его коллеги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных