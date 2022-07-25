Минфин составил перечень компаний для засекречивания данных
Минфин разработал проект постановления правительства, уточняющий перечень компаний, которые могут засекретить часть своих корпоративных данных и бухгалтерской отчетности, сообщает «Коммерсантъ».
Подсанкционным компаниям сейчас разрешено не размещать отчетность в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) и информресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Однако Минфин считает, что компании могут начать злоупотреблять правом на закрытие доступа к информации. Министерство разработало проект постановления правительства, в нем уточняется перечень компаний, которые могут засекретить часть данных. Ведомство полагает, что в перечне окажется порядка 1300 наименований.
Чтобы компании, попавшей под санкции, оказаться в списке и получить возможность скрыть данные, ей необходимо подать соответствующее заявление в Минфин. Однако если компания будет исключена из санкционного списка, то она будет исключена в том числе из реестра Минфина, такому предприятию необходимо будет снова раскрывать данные публично. Сам список Минфина не будет опубликован.
Государство последовательно продолжает закрывать публичные данные, объясняя это необходимостью противодействовать расширению санкций. Так, 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин предложил наделить совет директоров ЦБ правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они не вправе раскрывать для неограниченного круга лиц, писал «Интерфакс». «Чтобы снизить санкционные риски для наших финансовых организаций, Совет директоров Банка России будет наделен правом определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа», — сказал Мишустин.
19 апреля ЦБ принял решение запретить российским банкам раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах. Так, банкам стало запрещено публиковать годовую и промежуточную отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, а также информацию о финансовых инструментах, которые включаются в расчет собственных средств компании.
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