Минфин составил перечень компаний для засекречивания данных

Чтобы компании, попавшей под санкции, оказаться в списке и получить возможность скрыть данные, ей необходимо подать соответствующее заявление в Минфин. Однако если компания будет исключена из санкционного списка, то она будет исключена в том числе из реестра Минфина, такому предприятию необходимо будет снова раскрывать данные публично. Сам список Минфина не будет опубликован.