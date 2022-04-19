ЦБ временно запретил банкам раскрывать отчетность и информацию о рисках

Российские банки временно не будут раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах — такое решение принял совет директоров ЦБ, говорится на сайте регулятора. Кредитные организации не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 г. и до 30 сентября 2022 г.