ЦБ временно запретил банкам раскрывать отчетность и информацию о рисках
Российские банки временно не будут раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах — такое решение принял совет директоров ЦБ, говорится на сайте регулятора. Кредитные организации не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 г. и до 30 сентября 2022 г.
Так, банки не будут публиковать годовую и промежуточную отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, а также информацию о финансовых инструментах, которые включаются в расчет собственных средств компании.
Ранее Центробанк сообщал, что на фоне санкционных рисков решил временно сократить объем публикации отчетности банков. Кредитные организации не должны были публиковать бухгалтерскую отчетность по РСБУ, начиная с отчетности за февраль 2022 г., а также дополнительные раскрытия к ней.