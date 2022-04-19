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Финансы

ЦБ временно запретил банкам раскрывать отчетность и информацию о рисках

Ведомости

Российские банки временно не будут раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах — такое решение принял совет директоров ЦБ, говорится на сайте регулятора. Кредитные организации не будут раскрывать отчетность по состоянию на 31 декабря 2021 г. и до 30 сентября 2022 г.

Так, банки не будут публиковать годовую и промежуточную отчетность и аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, а также информацию о финансовых инструментах, которые включаются в расчет собственных средств компании.

Ранее Центробанк сообщал, что на фоне санкционных рисков решил временно сократить объем публикации отчетности банков. Кредитные организации не должны были публиковать бухгалтерскую отчетность по РСБУ, начиная с отчетности за февраль 2022 г., а также дополнительные раскрытия к ней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных