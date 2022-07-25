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IKEA возобновила онлайн-распродажу

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA возобновила возможность совершать покупки на сайте. Об этом сказано на официальном сайте ритейлера.

При заходе на сайт онлайн-магазина отмечается, что какое-то время покупателю придется провести на странице ожидания. В компании советуют не обновлять страницу, чтобы не потерять место в очереди. Уточняется, что время ожидания зависит от количества пользователей на сайте. Оно может занять как несколько минут, так и более часа. 

На сайте подчеркивается, что если после перехода в интернет-магазин покупатель не подает признаков активности в течение 10 минут, то его сеанс прерывается. В таком случае пользователь будет возвращен в очередь. Отмечается, что личный кабинет и лист покупок на сайте недоступны. Покупателям рекомендуют добавлять выбранные товары сразу в корзину.

22 июля IKEA приостановила онлайн-распродажу. Причина заключалась в отсутствии доступных интервалов для доставки и самовывоза. В компании пообещали, что покупки можно будет совершить уже после выходных. 

IKEA приостановила работу в России 4 марта, вскоре после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников. В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей. 

С тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных