IKEA возобновила онлайн-распродажу
Сеть магазинов товаров для дома IKEA возобновила возможность совершать покупки на сайте. Об этом сказано на официальном сайте ритейлера.
При заходе на сайт онлайн-магазина отмечается, что какое-то время покупателю придется провести на странице ожидания. В компании советуют не обновлять страницу, чтобы не потерять место в очереди. Уточняется, что время ожидания зависит от количества пользователей на сайте. Оно может занять как несколько минут, так и более часа.
На сайте подчеркивается, что если после перехода в интернет-магазин покупатель не подает признаков активности в течение 10 минут, то его сеанс прерывается. В таком случае пользователь будет возвращен в очередь. Отмечается, что личный кабинет и лист покупок на сайте недоступны. Покупателям рекомендуют добавлять выбранные товары сразу в корзину.
22 июля IKEA приостановила онлайн-распродажу. Причина заключалась в отсутствии доступных интервалов для доставки и самовывоза. В компании пообещали, что покупки можно будет совершить уже после выходных.
IKEA приостановила работу в России 4 марта, вскоре после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников. В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для всех покупателей.
С тех пор пользователи неоднократно сталкивались со сбоями в работе сайта из-за большого количества посещений. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
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