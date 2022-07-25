IKEA возобновила онлайн-распродажу

При заходе на сайт онлайн-магазина отмечается, что какое-то время покупателю придется провести на странице ожидания. В компании советуют не обновлять страницу, чтобы не потерять место в очереди. Уточняется, что время ожидания зависит от количества пользователей на сайте. Оно может занять как несколько минут, так и более часа.