«Газпром» снизит прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м
«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»», – сказано в сообщении компании.
В результате остановки еще одного двигателя прокачка будет снижена почти на 80%. На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе резко выросли на 8% и превысили $1850 за тысячу куб м.
С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема, «Газпром» поэтапно снижал объем закачиваемого газа с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Одна из причин — несвоевременное возвращение турбины Siemens с ремонта из Канады из-за того, что санкции не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей ФРГ и Канады было достигнуто соглашение о возвращении турбины. 21 июля Берлин подтвердил, что получил турбину из Оттавы. Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки.
Газопровод «Северный поток» был введен в эксплуатацию в 2011 г. Его общая протяженность составляет 1 224 км, а мощность – 55 млрд куб. м газа в год.
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