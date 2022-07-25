«Газпром» снизит прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м

С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема, «Газпром» поэтапно снижал объем закачиваемого газа с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Одна из причин — несвоевременное возвращение турбины Siemens с ремонта из Канады из-за того, что санкции не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей ФРГ и Канады было достигнуто соглашение о возвращении турбины. 21 июля Берлин подтвердил, что получил турбину из Оттавы. Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки.