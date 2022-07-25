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«Газпром» снизит прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м

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Прокачка газа по газопроводу «Северный поток» с 27 июля составит не более 33 млн куб. м в сутки из-за остановки еще одной турбины Siemens, сообщил «Газпром». 

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»», – сказано в сообщении компании. 

В результате остановки еще одного двигателя прокачка будет снижена почти на 80%. На фоне этих новостей биржевые цены на газ в Европе резко выросли на 8% и превысили $1850 за тысячу куб м. 

С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема, «Газпром» поэтапно снижал объем закачиваемого газа с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Одна из причин — несвоевременное возвращение турбины Siemens с ремонта из Канады из-за того, что санкции не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей ФРГ и Канады было достигнуто соглашение о возвращении турбины. 21 июля Берлин подтвердил, что получил турбину из Оттавы. Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. 

Газопровод «Северный поток» был введен в эксплуатацию в 2011 г. Его общая протяженность составляет 1 224 км, а мощность – 55 млрд куб. м газа в год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных