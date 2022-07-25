«Газпром» получил от Siemens документы на турбину «Северного потока»
Siemens передала «Газпрому» документы на турбину для «Северного потока» от властей Канады, сообщила пресс-служба «Газпрома».
«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады. «Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — отметили в компании.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что у «Газпрома» по-прежнему есть вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых важно для поставки оборудования в Россию и отправки на ремонт других газотурбинных двигателей с компрессорной станции «Портовая». Компания еще раз попросила Siemens о поддержке в предоставлении нужных документов и разъяснений для решения оставшихся вопросов.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Siemens Energy отправила «Газпрому» экспортную лицензию, которая позволяет отправлять турбины «Северного потока» на ремонт в Канаду и возвращать их в Россию. Турбина, которую отправили на ремонт ранее, застряла в немецком Любеке, потому что «Газпром» не предоставил документы для ее перевозки, добавили собеседники издания.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за проблем с турбиной: Siemens не вернула ее после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров с Германией власти Канады решили вернуть оборудование России. По данным «Коммерсанта», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, однако она застряла в Любеке, потому что Россия не прислала документы для ее перевозки. После этого турбину доставят паромом в Хельсинки, а оттуда по суше в Россию.
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