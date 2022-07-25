«Газпром» получил от Siemens документы на турбину «Северного потока»

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за проблем с турбиной: Siemens не вернула ее после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров с Германией власти Канады решили вернуть оборудование России. По данным «Коммерсанта», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, однако она застряла в Любеке, потому что Россия не прислала документы для ее перевозки. После этого турбину доставят паромом в Хельсинки, а оттуда по суше в Россию.