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«Газпром» получил от Siemens документы на турбину «Северного потока»

Ведомости

Siemens передала «Газпрому» документы на турбину для «Северного потока» от властей Канады, сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады. «Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — отметили в компании.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что у «Газпрома» по-прежнему есть вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых важно для поставки оборудования в Россию и отправки на ремонт других газотурбинных двигателей с компрессорной станции «Портовая». Компания еще раз попросила Siemens о поддержке в предоставлении нужных документов и разъяснений для решения оставшихся вопросов.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что Siemens Energy отправила «Газпрому» экспортную лицензию, которая позволяет отправлять турбины «Северного потока» на ремонт в Канаду и возвращать их в Россию. Турбина, которую отправили на ремонт ранее, застряла в немецком Любеке, потому что «Газпром» не предоставил документы для ее перевозки, добавили собеседники издания.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении прокачки по «Северному потоку» из-за проблем с турбиной: Siemens не вернула ее после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций страны. В результате переговоров с Германией власти Канады решили вернуть оборудование России. По данным «Коммерсанта», 17 июля турбину отправили самолетом в Германию, однако она застряла в Любеке, потому что Россия не прислала документы для ее перевозки. После этого турбину доставят паромом в Хельсинки, а оттуда по суше в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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