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«Коммерсантъ»: Siemens передала «Газпрому» лицензию Канады на турбину

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Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, которая позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, оборудование должно было 23 июля отправиться на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда по суше в Россию, но из-за отсутствия документов от «Газпрома» этого не удалось сделать. Теперь турбину можно будет отправить в Россию в середине недели, если «Газпром» пришлет нужные документы для прохождения таможенного контроля.

В действующем соглашении «Газпрома» и Siemens говорится, что российская компания должна сама забирать оборудование после ремонта в Канаде, однако из-за санкций это теперь невозможно, и Siemens взяла доставку на себя. В Siemens отказались от комментариев, в «Газпроме» их не предоставили.

Собеседники издания выразили сомнение, что отправка турбины позволит увеличить объемы поставок газа по «Северному потоку», потому что нужно отремонтировать еще несколько турбин на компрессорной станции «Портовая». Теоретически их можно отправить на ремонт в любой момент, но «Газпром» пока не дал разрешения на это. Ремонт одной турбины занимает около трех месяцев.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens вовремя не вернула турбину для КС «Портовая» после ремонта в Канаде из-за санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину в Россию. «Газпром» неоднократно заявлял, что не получил от Siemens документов на вывоз турбины в Россию. «Северный поток» приостанавливали на техобслуживание с 11 по 21 июля, однако после открытия уровень прокачки остался на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных