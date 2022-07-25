«Коммерсантъ»: Siemens передала «Газпрому» лицензию Канады на турбину
По данным издания, оборудование должно было 23 июля отправиться на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда по суше в Россию, но из-за отсутствия документов от «Газпрома» этого не удалось сделать. Теперь турбину можно будет отправить в Россию в середине недели, если «Газпром» пришлет нужные документы для прохождения таможенного контроля.
В действующем соглашении «Газпрома» и Siemens говорится, что российская компания должна сама забирать оборудование после ремонта в Канаде, однако из-за санкций это теперь невозможно, и Siemens взяла доставку на себя. В Siemens отказались от комментариев, в «Газпроме» их не предоставили.
Собеседники издания выразили сомнение, что отправка турбины позволит увеличить объемы поставок газа по «Северному потоку», потому что нужно отремонтировать еще несколько турбин на компрессорной станции «Портовая». Теоретически их можно отправить на ремонт в любой момент, но «Газпром» пока не дал разрешения на это. Ремонт одной турбины занимает около трех месяцев.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens вовремя не вернула турбину для КС «Портовая» после ремонта в Канаде из-за санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину в Россию. «Газпром» неоднократно заявлял, что не получил от Siemens документов на вывоз турбины в Россию. «Северный поток» приостанавливали на техобслуживание с 11 по 21 июля, однако после открытия уровень прокачки остался на 40%.
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