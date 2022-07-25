«Коммерсантъ»: Siemens передала «Газпрому» лицензию Канады на турбину

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» до 40% из-за проблем с оборудованием: немецкая Siemens вовремя не вернула турбину для КС «Портовая» после ремонта в Канаде из-за санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину в Россию. «Газпром» неоднократно заявлял, что не получил от Siemens документов на вывоз турбины в Россию. «Северный поток» приостанавливали на техобслуживание с 11 по 21 июля, однако после открытия уровень прокачки остался на 40%.