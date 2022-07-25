Мантуров: доля российского неона на мировом рынке может достигнуть 25%

Мантуров уточнил, что запущенный сегодня на базе МГТУ им. Баумана комплекс по выработке высокочистого неона позволит вырабатывать порядка 70 000 кубометров неона в год, что составляет около 10% глобального рынка. В следующем году производство будет увеличено до 180 000 кубометров, что обеспечит около четверти мировых потребностей в этом сырье.