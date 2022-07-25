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Мантуров: доля российского неона на мировом рынке может достигнуть 25%

Ведомости

Доля российских производителей неона на мировом рынке может достигнуть 25% в следующем году, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Если по неону, до конца года это 10%, а до конца следующего года – 25%. А по ксенону и криптону тоже примерно около 30%», – ответил он на соответствующий вопрос президента.

Мантуров уточнил, что запущенный сегодня на базе МГТУ им. Баумана комплекс по выработке высокочистого неона позволит вырабатывать порядка 70 000 кубометров неона в год, что составляет около 10% глобального рынка. В следующем году производство будет увеличено до 180 000 кубометров, что обеспечит около четверти мировых потребностей в этом сырье.

«По сути, мы заместим объемы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», – добавил он.

Ранее Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 г. К инертным газам относятся, в частности, аргон, гелий и неон, которые активно используются для производства полупроводников и микросхем. Данное решение стало ответной мерой на введенные антироссийские санкции.

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Ранее по теме: Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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