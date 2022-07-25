Мантуров: доля российского неона на мировом рынке может достигнуть 25%
Доля российских производителей неона на мировом рынке может достигнуть 25% в следующем году, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Если по неону, до конца года это 10%, а до конца следующего года – 25%. А по ксенону и криптону тоже примерно около 30%», – ответил он на соответствующий вопрос президента.
Мантуров уточнил, что запущенный сегодня на базе МГТУ им. Баумана комплекс по выработке высокочистого неона позволит вырабатывать порядка 70 000 кубометров неона в год, что составляет около 10% глобального рынка. В следующем году производство будет увеличено до 180 000 кубометров, что обеспечит около четверти мировых потребностей в этом сырье.
«По сути, мы заместим объемы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют», – добавил он.
Ранее Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 г. К инертным газам относятся, в частности, аргон, гелий и неон, которые активно используются для производства полупроводников и микросхем. Данное решение стало ответной мерой на введенные антироссийские санкции.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.