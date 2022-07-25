Siemens Energy не увидела связи между турбиной и сокращением поставок газа

По его словам, отремонтированная на заводе в Монреале и доставленная в Германию турбина готова к отправке в Россию, как только будут представлены все ввозные таможенные документы со стороны «Газпрома». Также он отметил, что власти Канады согласились отправить в Германию все остальные аналогичные агрегаты, которые из-за санкций не могли быть доставлены в Россию.