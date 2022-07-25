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Siemens Energy не увидела связи между турбиной и сокращением поставок газа

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В Siemens Energy не увидели связи между техническим обслуживанием турбин и сокращением поставок газа по «Северному потоку», о котором объявил сегодня «Газпром», передают «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, отремонтированная на заводе в Монреале и доставленная в Германию турбина готова к отправке в Россию, как только будут представлены все ввозные таможенные документы со стороны «Газпрома». Также он отметил, что власти Канады согласились отправить в Германию все остальные аналогичные агрегаты, которые из-за санкций не могли быть доставлены в Россию. 

Ранее «Газпром» сообщил, что с 27 июля прекращает эксплуатировать еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая» и снижает объем закачиваемого газа до 33 млн куб. м, что составляет ⅕ от планового объема в 167 млн куб. м.

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Ранее по теме: «Газпром» снизит прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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