Siemens Energy не увидела связи между турбиной и сокращением поставок газа
По его словам, отремонтированная на заводе в Монреале и доставленная в Германию турбина готова к отправке в Россию, как только будут представлены все ввозные таможенные документы со стороны «Газпрома». Также он отметил, что власти Канады согласились отправить в Германию все остальные аналогичные агрегаты, которые из-за санкций не могли быть доставлены в Россию.
Ранее «Газпром» сообщил, что с 27 июля прекращает эксплуатировать еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая» и снижает объем закачиваемого газа до 33 млн куб. м, что составляет ⅕ от планового объема в 167 млн куб. м.
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