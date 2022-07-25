Tesla потеряла около $170 млн из-за падения курса биткойна

В июне прошлого года компания зафиксировала убыток почти в 3,5 раза меньше от снижения стоимости цифровых активов на балансе — тогда он составил $50 млн. При этом доход от конвертации биткойна в валюту составил $128 млн, в этом году — в два раза меньше, $64 млн.