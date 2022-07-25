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Tesla потеряла около $170 млн из-за падения курса биткойна

Ведомости

Американский производитель электромобилей Tesla сообщил об убытке в размере $170 млн за первые полгода из-за снижения курса биткойна, говорится в финансовом отчете за II квартал этого года для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В июне прошлого года компания зафиксировала убыток почти в 3,5 раза меньше от снижения стоимости цифровых активов на балансе — тогда он составил $50 млн. При этом доход от конвертации биткойна в валюту составил $128 млн, в этом году — в два раза меньше, $64 млн. 

На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск сообщил, что за II квартал компания продала биткойны на сумму $936 млн, чтобы увеличить объем денежных средств после закрытия предприятия в Шанхае в связи с локдауном из-за очередной вспышки коронавируса. В общей сложности компания конвертировала примерно 75% биткойнов, которые были у нее на счету.

За последние два месяца стоимость этой криптовалюты несколько раз падала. В частности, в середине июня она опустилась до уровня ноября 2019 г. — ниже $19 000. 

Ранее в компании разрешали использовать криптовалюту для оплаты электромобилей, но отказались от этого в мае прошлого года из-за опасений по поводу использования ископаемых видов топлива при генерации электроэнергии для майнинга биткойна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных