Tesla потеряла около $170 млн из-за падения курса биткойна
Американский производитель электромобилей Tesla сообщил об убытке в размере $170 млн за первые полгода из-за снижения курса биткойна, говорится в финансовом отчете за II квартал этого года для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В июне прошлого года компания зафиксировала убыток почти в 3,5 раза меньше от снижения стоимости цифровых активов на балансе — тогда он составил $50 млн. При этом доход от конвертации биткойна в валюту составил $128 млн, в этом году — в два раза меньше, $64 млн.
На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск сообщил, что за II квартал компания продала биткойны на сумму $936 млн, чтобы увеличить объем денежных средств после закрытия предприятия в Шанхае в связи с локдауном из-за очередной вспышки коронавируса. В общей сложности компания конвертировала примерно 75% биткойнов, которые были у нее на счету.
За последние два месяца стоимость этой криптовалюты несколько раз падала. В частности, в середине июня она опустилась до уровня ноября 2019 г. — ниже $19 000.
Ранее в компании разрешали использовать криптовалюту для оплаты электромобилей, но отказались от этого в мае прошлого года из-за опасений по поводу использования ископаемых видов топлива при генерации электроэнергии для майнинга биткойна.
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