Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital объявил о банкротстве
Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital объявил о банкротстве, компания пытается защитить свои активы от кредиторов, передает CNBC со ссылкой на информацию из судебного иска.
Three Arrows Capital базируется в Сингапуре. Хедж-фонд подал иск в суд Нью-Йорка в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет иностранным должникам защищать средства американских инвесторов, отмечает телеканал.
Компания на сегодняшний день является одной из крупнейших жертв так называемой «криптозимы», пишет CNBC. 29 июня телеканал узнал о ликвидации криптовалютного хедж-фонда, а на следующий день финансовый регулятор Сингапура обвинил Three Arrows Capital в превышении порога активов и предоставлении ложной информации.
У одного из учредителей хедж-фонда были «чрезвычайно оптимистичные взгляды» на биткойн, отмечается в публикации. В результате падения курса криптовалюты за последние недели рынок потерял «миллиарды долларов», что нанесло ущерб компании.
18 июня стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют продолжает переживать стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, писал Bloomberg. 15 июня Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.