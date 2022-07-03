Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital объявил о банкротстве

Компания на сегодняшний день является одной из крупнейших жертв так называемой «криптозимы», пишет CNBC. 29 июня телеканал узнал о ликвидации криптовалютного хедж-фонда, а на следующий день финансовый регулятор Сингапура обвинил Three Arrows Capital в превышении порога активов и предоставлении ложной информации.