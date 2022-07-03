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Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital объявил о банкротстве

Ведомости

Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital объявил о банкротстве, компания пытается защитить свои активы от кредиторов, передает CNBC со ссылкой на информацию из судебного иска.

Three Arrows Capital базируется в Сингапуре. Хедж-фонд подал иск в суд Нью-Йорка в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет иностранным должникам защищать средства американских инвесторов, отмечает телеканал. 

Компания на сегодняшний день является одной из крупнейших жертв так называемой «криптозимы», пишет CNBC. 29 июня телеканал узнал о ликвидации криптовалютного хедж-фонда, а на следующий день финансовый регулятор Сингапура обвинил Three Arrows Capital в превышении порога активов и предоставлении ложной информации.

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У одного из учредителей хедж-фонда были «чрезвычайно оптимистичные взгляды» на биткойн, отмечается в публикации. В результате падения курса криптовалюты за последние недели рынок потерял «миллиарды долларов», что нанесло ущерб компании. 

18 июня стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют продолжает переживать стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, писал Bloomberg. 15 июня Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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