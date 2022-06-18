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Курс биткойна опустился ниже $20 000

Ведомости

Стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют продолжает переживать стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Bloomberg.

Курс криптовалюты в субботу обвалился на 9% до $18 740, что стало рекордным падением за последние 12 дней, в течение которых продолжает дешеветь биткойн, отмечает агентство. По данным биржи Binance, около полудня мск биткойн торгуется на отметке $19 067.

15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением с 1994 г. Изменение ставки и «токсичные новости» нанесли ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта, отмечает агентство. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.

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В начале недели стоимость биткойна достигла отметки ниже $24 000, за сутки криптовалюта подешевела примерно на 14%. Как писал Bloomberg, к такому падению привели «пятничные шокирующие данные по инфляции в США». 

В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Тогда криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен. 

Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных