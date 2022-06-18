Курс биткойна опустился ниже $20 000

15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением с 1994 г. Изменение ставки и «токсичные новости» нанесли ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта, отмечает агентство. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.