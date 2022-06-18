Курс биткойна опустился ниже $20 000
Стоимость биткойна упала ниже $20 000 впервые с декабря 2020 г. Индустрия криптовалют продолжает переживать стресс на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Bloomberg.
Курс криптовалюты в субботу обвалился на 9% до $18 740, что стало рекордным падением за последние 12 дней, в течение которых продолжает дешеветь биткойн, отмечает агентство. По данным биржи Binance, около полудня мск биткойн торгуется на отметке $19 067.
15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым значительным повышением с 1994 г. Изменение ставки и «токсичные новости» нанесли ущерб более рискованным активам, таким как криптовалюта, отмечает агентство. В результате биткойн потерял 70% стоимости по сравнению с ноябрьским максимумом.
В начале недели стоимость биткойна достигла отметки ниже $24 000, за сутки криптовалюта подешевела примерно на 14%. Как писал Bloomberg, к такому падению привели «пятничные шокирующие данные по инфляции в США».
В марте курс биткойна упал на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Тогда криптовалюта торговалась на отметке $38 965 за токен.
Аналитики Goldman Sachs ранее спрогнозировали, что стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота и станет более популярной среди институциональных инвесторов.