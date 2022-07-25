Индикатор российского бизнес-климата впервые с февраля поднялся выше нуля

Центробанк также сообщил о том, что ожидание спроса предприятий также увеличились до положительных показателей (+5,5 пункта), и о снижении ценовых ожиданий до 16 пунктов. Значения по этому показателю снижаются четвертый месяц подряд, они все еще находятся выше уровня 2017-2019 гг., когда инфляция находилась на уровне 4%, уточняется в аналитическом материале.