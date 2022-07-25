Индикатор российского бизнес-климата впервые с февраля поднялся выше нуля
Индикатор бизнес-климата (ИБК) Центробанка России в июне повысился на 1,9 пункта по сравнению с майскими показателями и составил 0,4 пункта, сообщается на сайте ЦБ.
Уточняется, что этот показатель впервые с начала специальной военной операции на территории Украины оказался в положительной зоне. Ожидания предприятий стали значительно более оптимистичными и находились на уровне показателей осени 2020 г. По данным регулятора, рост ИБК связан с замедлением сокращения производства в большинстве отраслей, кроме транспортировки и хранения, и улучшения ожиданий компаний (до 7,8 пункта).
Центробанк также сообщил о том, что ожидание спроса предприятий также увеличились до положительных показателей (+5,5 пункта), и о снижении ценовых ожиданий до 16 пунктов. Значения по этому показателю снижаются четвертый месяц подряд, они все еще находятся выше уровня 2017-2019 гг., когда инфляция находилась на уровне 4%, уточняется в аналитическом материале.
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