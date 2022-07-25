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Индикатор российского бизнес-климата впервые с февраля поднялся выше нуля

Ведомости

Индикатор бизнес-климата (ИБК) Центробанка России в июне повысился на 1,9 пункта по сравнению с майскими показателями и составил 0,4 пункта, сообщается на сайте ЦБ. 

Уточняется, что этот показатель впервые с начала специальной военной операции на территории Украины оказался в положительной зоне. Ожидания предприятий стали значительно более оптимистичными и находились на уровне показателей осени 2020 г. По данным регулятора, рост ИБК связан с замедлением сокращения производства в большинстве отраслей, кроме транспортировки и хранения, и улучшения ожиданий компаний (до 7,8 пункта).

Центробанк также сообщил о том, что ожидание спроса предприятий также увеличились до положительных показателей (+5,5 пункта), и о снижении ценовых ожиданий до 16 пунктов. Значения по этому показателю снижаются четвертый месяц подряд, они все еще находятся выше уровня 2017-2019 гг., когда инфляция находилась на уровне 4%, уточняется в аналитическом материале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных