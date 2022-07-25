Инфляционные ожидания россиян достигли минимума с весны 2021 года

Инфляционные ожидания россиян достигли минимума с весны 2021 годаОбеспокоенность ростом цен снизилась по большинству часто приобретаемых товаров
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле снизились на 1,6 п. п. до 10,8% – минимального значения с марта 2021 г., следует из опроса «инФОМ», результаты которого приводит Банк России. Наблюдаемая населением годовая инфляция в июле также уменьшилась – на 1,5 п. п. до 22,2%.
Снижение инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции происходило на фоне околонулевых темпов роста цен в последние два месяца и укрепления рубля, а также продолжавшегося роста оптимизма относительно экономических перспектив, отметил ЦБ.
Согласно данным опроса, в июле обеспокоенность россиян повышением цен снизилась по большинству часто приобретаемых товаров и услуг, наиболее заметно – в отношении сахара и соли, круп и макарон, фруктов и овощей.
Долгосрочные инфляционные ожидания населения в июле оставались практически стабильными, добавил регулятор. Менее половины опрошенных (47%) считают, что через три года рост цен будет выше 4% (на 1 п. п. меньше, чем в июне, и на 10 п. п. меньше, чем в феврале). В то же время индекс потребительских настроений в июле достиг максимума с мая 2018 г., поднявшись до 97,7 п. (на 4,9 п. выше показателя июня).
По данным июльского мониторинга ЦБ, ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед продолжили снижаться и вернулись к значениям начала 2021 г: средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,4% в годовом выражении.
Уменьшению ценовых ожиданий предприятий способствовали замедление роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и подстройка экономики к изменениям внешних условий, пояснил ЦБ. Наиболее значительно ценовые ожидания снизились в сельском хозяйстве на фоне прогнозов рекордного урожая зерновых.
Аналитики также улучшают свои оценки по инфляции, напомнил ЦБ. По данным июльского опроса регулятора, прогноз на конец 2022 г. снизился до 15% с ожидавшихся в июне 17%, на конец 2023 г. – до 6,1% с 6,7%, на 2024 г. – до 4,2% с 5%.
Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в марте подскочили до 18,3% — максимума за 11 лет. Индекс потребительских настроений тогда опустился до минимума с февраля 2016 г., а ценовые ожидания предприятий на три месяца достигли максимального значения за всю историю наблюдений. Мартовский консенсус-прогноз ЦБ предполагал инфляцию на конец года на уровне 20%.
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