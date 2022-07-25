Инфляционные ожидания россиян достигли минимума с весны 2021 года

Долгосрочные инфляционные ожидания населения в июле оставались практически стабильными, добавил регулятор. Менее половины опрошенных (47%) считают, что через три года рост цен будет выше 4% (на 1 п. п. меньше, чем в июне, и на 10 п. п. меньше, чем в феврале). В то же время индекс потребительских настроений в июле достиг максимума с мая 2018 г., поднявшись до 97,7 п. (на 4,9 п. выше показателя июня).