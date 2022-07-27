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Бизнес

Delivery Club и DNS запустили доставку бытовой техники

Ведомости

Российская сеть электроники DNS стала партнером сервиса доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club, сообщают в пресс-центре курьерской службы. 

Уточняется, что сервис Delivery Club будет выступать в качестве логистического оператора и отправлять своих сотрудников доставлять заказы, оформленные через сайт DNS. Если же посылка была повреждена, клиент сможет вернуть заказ курьеру, а возвратом средств будет заниматься DNS. Пока доставка работает только в двух городах — в Сочи и Казани, к ней подключены 30 точек ритейла. 

В апреле этого года Delivery Club «начали продавать свою логистику другим компаниям» и вышли на рынок B2B-доставки. Сейчас партнерами сервиса являются 450 игроков, в том числе X5 Group, «ВкусВилл», ЗооОптТорг и др. Однако до сих пор среди партнеров не было компаний, связанных с бытовой техникой. 

«Подключение DNS на В2В-доставку — новый шаг в развитии этого направления. Теперь курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, будут доставлять новые категории товаров, с которыми ранее мы в В2В-сегменте не работали», — прокомментировали в пресс-службе сервиса доставки.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных