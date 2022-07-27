Delivery Club и DNS запустили доставку бытовой техники
Российская сеть электроники DNS стала партнером сервиса доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club, сообщают в пресс-центре курьерской службы.
Уточняется, что сервис Delivery Club будет выступать в качестве логистического оператора и отправлять своих сотрудников доставлять заказы, оформленные через сайт DNS. Если же посылка была повреждена, клиент сможет вернуть заказ курьеру, а возвратом средств будет заниматься DNS. Пока доставка работает только в двух городах — в Сочи и Казани, к ней подключены 30 точек ритейла.
В апреле этого года Delivery Club «начали продавать свою логистику другим компаниям» и вышли на рынок B2B-доставки. Сейчас партнерами сервиса являются 450 игроков, в том числе X5 Group, «ВкусВилл», ЗооОптТорг и др. Однако до сих пор среди партнеров не было компаний, связанных с бытовой техникой.
«Подключение DNS на В2В-доставку — новый шаг в развитии этого направления. Теперь курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, будут доставлять новые категории товаров, с которыми ранее мы в В2В-сегменте не работали», — прокомментировали в пресс-службе сервиса доставки.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.