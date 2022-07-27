Delivery Club и DNS запустили доставку бытовой техники

Уточняется, что сервис Delivery Club будет выступать в качестве логистического оператора и отправлять своих сотрудников доставлять заказы, оформленные через сайт DNS. Если же посылка была повреждена, клиент сможет вернуть заказ курьеру, а возвратом средств будет заниматься DNS. Пока доставка работает только в двух городах — в Сочи и Казани, к ней подключены 30 точек ритейла.