Газета
Бизнес

Разработчик «Эпиваккороны» подал в суд на поставщика компонентов для вакцины

Ведомости

Один из производителей вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» — «Вектор-БиАльгам» — подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области к «Герофарму» с требованием взыскать убытки в размере 260 млн руб. из-за поставки некачественных компонентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Герофарм» выпускал один из ключевых компонентов «Эпиваккороны» — белок-носитель, с которым объединяются пептиды. В июне 2021 г. «Вектор-БиАльгам» заказал у компании этот белок, сумма контракта и объем заказа не раскрываются. В картотеке дел говорится, что в марте «Герофарм» подал иск к «Вектро-БиАльгам» с требованием доплатить за поставку 203 млн руб.

Во время рассмотрения дела «Вектор-БиАльгам» заявил, что «Герофарм» частично поставил некачественный компонент. В «Герофарме» отказались от комментариев, в «Вектор-БиАльгам» комментарий получить не удалось. В суде «Вектор-БиАльгам» пояснил, что не может выплатить долг «Герофарму» из-за ограничений по продаже вакцины в России и изменения геополитической ситуации, которые осложнили сотрудничество с иностранными компаниями.

Согласно данным госзакупок, разработчик вакцины центр «Вектор» также заказывал белок у «Герофарма» на сумму 555 млн руб. В центре изданию сообщили, что в производстве вакцин использовали компоненты только высокого качества.

По данным на портале Стопкоронавирус.рф, с октября 2020 г. по январь 2022 г. в оборот ввели 13 млн доз «Эпиваккороны». По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел 42% доз, центр «Вектор» — 35%, а «Герофарм» — около 23%. По данным компании и Росздравнадзора, в 2022 г. не было выпущено ни одной серии вакцины.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных