Разработчик «Эпиваккороны» подал в суд на поставщика компонентов для вакцины
Один из производителей вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» — «Вектор-БиАльгам» — подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области к «Герофарму» с требованием взыскать убытки в размере 260 млн руб. из-за поставки некачественных компонентов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
«Герофарм» выпускал один из ключевых компонентов «Эпиваккороны» — белок-носитель, с которым объединяются пептиды. В июне 2021 г. «Вектор-БиАльгам» заказал у компании этот белок, сумма контракта и объем заказа не раскрываются. В картотеке дел говорится, что в марте «Герофарм» подал иск к «Вектро-БиАльгам» с требованием доплатить за поставку 203 млн руб.
Во время рассмотрения дела «Вектор-БиАльгам» заявил, что «Герофарм» частично поставил некачественный компонент. В «Герофарме» отказались от комментариев, в «Вектор-БиАльгам» комментарий получить не удалось. В суде «Вектор-БиАльгам» пояснил, что не может выплатить долг «Герофарму» из-за ограничений по продаже вакцины в России и изменения геополитической ситуации, которые осложнили сотрудничество с иностранными компаниями.
Согласно данным госзакупок, разработчик вакцины центр «Вектор» также заказывал белок у «Герофарма» на сумму 555 млн руб. В центре изданию сообщили, что в производстве вакцин использовали компоненты только высокого качества.
По данным на портале Стопкоронавирус.рф, с октября 2020 г. по январь 2022 г. в оборот ввели 13 млн доз «Эпиваккороны». По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел 42% доз, центр «Вектор» — 35%, а «Герофарм» — около 23%. По данным компании и Росздравнадзора, в 2022 г. не было выпущено ни одной серии вакцины.
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