Разработчик «Эпиваккороны» подал в суд на поставщика компонентов для вакцины

По данным на портале Стопкоронавирус.рф, с октября 2020 г. по январь 2022 г. в оборот ввели 13 млн доз «Эпиваккороны». По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел 42% доз, центр «Вектор» — 35%, а «Герофарм» — около 23%. По данным компании и Росздравнадзора, в 2022 г. не было выпущено ни одной серии вакцины.