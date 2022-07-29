Renault понесла убыток в 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России

17 мая о ситуации высказался президент компании Жан-Доминик Сенар. Он заявил, что решение уйти с российского рынка было очень болезненным для французского автоконцерна Renault, однако это помогло сохранить рабочие места. «Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 000 наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — говорил Сенар.