Renault понесла убыток в 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России
Французский автопроизводитель Renault понес чистый убыток в размере 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России, говорится в опубликованном отчете компании за первое полугодие 2022 г.
«Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд евро из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 г.», — говорится в отчете.
16 мая Совет директоров компании Renault единогласно одобрил подписание о продаже 100% акций завода Renault в России, а также продажу 67,69% акций «АвтоВАЗ». При этом у французского автоконцерна осталась возможность выкупить свою долю в «АвтоВАЗе» в течение следующих 6 лет. Также в компании отметили, что они отнеслись с ответственностью к своим 45 000 российским сотрудникам.
17 мая о ситуации высказался президент компании Жан-Доминик Сенар. Он заявил, что решение уйти с российского рынка было очень болезненным для французского автоконцерна Renault, однако это помогло сохранить рабочие места. «Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 000 наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — говорил Сенар.
В конце апреля Renault принял решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Позже стало известно, что на заводе французской компании начнут производить «Москвичи».
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