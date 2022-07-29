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Renault понесла убыток в 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России

Ведомости

Французский автопроизводитель Renault понес чистый убыток в размере 2,3 млрд евро из-за прекращения деятельности в России, говорится в опубликованном отчете компании за первое полугодие 2022 г.

«Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд евро из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 г.», — говорится в отчете.

16 мая Совет директоров компании Renault единогласно одобрил подписание о продаже 100% акций завода Renault в России, а также продажу 67,69% акций «АвтоВАЗ». При этом у французского автоконцерна осталась возможность выкупить свою долю в «АвтоВАЗе» в течение следующих 6 лет. Также в компании отметили, что они отнеслись с ответственностью к своим 45 000 российским сотрудникам.

17 мая о ситуации высказался президент компании Жан-Доминик Сенар. Он заявил, что решение уйти с российского рынка было очень болезненным для французского автоконцерна Renault, однако это помогло сохранить рабочие места. «Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 000 наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — говорил Сенар.

В конце апреля Renault принял решение передать долю в своем заводе «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») правительству Москвы. Позже стало известно, что на заводе французской компании начнут производить «Москвичи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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