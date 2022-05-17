Президент Renault назвал болезненным уход компании из России

«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 000 наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — заявил Сенар (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае улучшения ситуации у компании есть возможность вернуться в Россию.