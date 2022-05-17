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Бизнес

Президент Renault назвал болезненным уход компании из России

Ведомости

Решение уйти с российского рынка было очень болезненным для французского автоконцерна Renault, однако это помогло сохранить 45 000 рабочих мест, заявил президент компании Жан-Доминик Сенар в интервью телеканалу NHK.

«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 000 наших сотрудников [в России], поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — заявил Сенар (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае улучшения ситуации у компании есть возможность вернуться в Россию.

Говоря об общем положении дел в автомобильной промышленности на фоне резкого роста цен на комплектующие из-за спецоперации на Украине, Сенар заявил, что отрасль находится в крайне сложной ситуации, с которой ранее никогда не сталкивалась.

Накануне Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в Минпромторге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных