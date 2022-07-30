ФНС намерена автоматизировать возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС

При вывозе в третьи страны экспортеры просто подают декларацию по НДС, оформляют таможенную декларацию на товары и затем должны подать документы, подтверждающие факт экспорта. Со странами ЕАЭС же порядок сложнее, заявила РБК эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич. Если российская компания отправила товар в другую страну ЕАЭС, импортер должен перечислить импортный НДС в свою налоговую [страну, куда ввозится товар], а для подтверждения права российского экспортера на возмещение нужен большой пакет документов, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране, — в итоге процесс длится дольше, объяснила она.