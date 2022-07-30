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ФНС намерена автоматизировать возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить возмещение НДС для экспортеров, которые поставляют товары в страны Европейского экономического союза (ЕАЭС). В налоговой считают возможным сделать этот процесс автоматизированным, рассказал начальник управления камерального контроля службы Алексей Касянюк на семинаре «Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС», организованном НИФИ Минфина совместно с ФНС.

«Экспортеры жалуются на то, что более привлекательный с точки зрения открытости границ рынок ЕАЭС более сложно подтверждаем, чем вывоз в третьи страны», — отметил Касянюк.

На данный момент процедура подтверждения права на льготу по нулевому НДС сложна и растянута во времени, подчеркнули в ФНС. Экпортерам приходится собирать большой пакет документов.

Отмечается, что льгота должна стимулировать бизнес выходить на международный рынок. Однако при вывозе продукции в третьи страны (не входящие в ЕАЭС) компаниям проще ею воспользоваться, чем при вывозе в третьи страны (не входящие в ЕАЭС), отмечает Касянюк.

При вывозе в третьи страны экспортеры просто подают декларацию по НДС, оформляют таможенную декларацию на товары и затем должны подать документы, подтверждающие факт экспорта. Со странами ЕАЭС же порядок сложнее, заявила РБК эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич. Если российская компания отправила товар в другую страну ЕАЭС, импортер должен перечислить импортный НДС в свою налоговую [страну, куда ввозится товар], а для подтверждения права российского экспортера на возмещение нужен большой пакет документов, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране, — в итоге процесс длится дольше, объяснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных