ФНС намерена автоматизировать возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить возмещение НДС для экспортеров, которые поставляют товары в страны Европейского экономического союза (ЕАЭС). В налоговой считают возможным сделать этот процесс автоматизированным, рассказал начальник управления камерального контроля службы Алексей Касянюк на семинаре «Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС», организованном НИФИ Минфина совместно с ФНС.
«Экспортеры жалуются на то, что более привлекательный с точки зрения открытости границ рынок ЕАЭС более сложно подтверждаем, чем вывоз в третьи страны», — отметил Касянюк.
На данный момент процедура подтверждения права на льготу по нулевому НДС сложна и растянута во времени, подчеркнули в ФНС. Экпортерам приходится собирать большой пакет документов.
Отмечается, что льгота должна стимулировать бизнес выходить на международный рынок. Однако при вывозе продукции в третьи страны (не входящие в ЕАЭС) компаниям проще ею воспользоваться, чем при вывозе в третьи страны (не входящие в ЕАЭС), отмечает Касянюк.
При вывозе в третьи страны экспортеры просто подают декларацию по НДС, оформляют таможенную декларацию на товары и затем должны подать документы, подтверждающие факт экспорта. Со странами ЕАЭС же порядок сложнее, заявила РБК эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич. Если российская компания отправила товар в другую страну ЕАЭС, импортер должен перечислить импортный НДС в свою налоговую [страну, куда ввозится товар], а для подтверждения права российского экспортера на возмещение нужен большой пакет документов, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране, — в итоге процесс длится дольше, объяснила она.