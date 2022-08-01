«Пятерочка» и «Перекресток» появятся в Delivery Club и «Сбермаркете»
Теперь доставка продуктов из таких магазинов «Пятерочка» и «Перкресток» будет доступна в приложениях, а не только на онлайн-платформах агрегаторов, отмечается в сообщении.
Заказы с 1 августа станут доступны пользователям Москвы и Санкт-Петербурга. Изначально в проекте будут участвовать лишь несколько десятков магазинов X5 Group, позже, после интеграции IT-систем, охват будет расширен до нескольких тысяч магазинов, в том числе в Московской и Ленинградской областях. В других городах доставка заработает в начале осени.
Цены на агрегаторах и в приложениях торговых сетей будут одинаковыми, однако в Delivery Club и «СберМаркете» будут отсутствовать акции и возможность списать накопить баллы.
X5 Group — управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель». В ноябре 2021 г. стало известно, что компания уступила лидерство в онлайн продаже продуктов «СберМаркету». Оборот онлайн-сервисов X5 с января по сентябрь составил 35,2 млрд руб., в то же время оборот «СберМаркета» превысил 36,2 млрд руб.
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