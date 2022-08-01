«Пятерочка» и «Перекресток» появятся в Delivery Club и «Сбермаркете»

Заказы с 1 августа станут доступны пользователям Москвы и Санкт-Петербурга. Изначально в проекте будут участвовать лишь несколько десятков магазинов X5 Group, позже, после интеграции IT-систем, охват будет расширен до нескольких тысяч магазинов, в том числе в Московской и Ленинградской областях. В других городах доставка заработает в начале осени.