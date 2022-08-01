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«Пятерочка» и «Перекресток» появятся в Delivery Club и «Сбермаркете»

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X5 Group объявила о начале сотрудничества с сервисами доставки готовой еды и продуктов Delivery Club и «СберМаркет», сообщает пресс-служба ритейлера.

Теперь доставка продуктов из таких магазинов «Пятерочка» и «Перкресток» будет доступна в приложениях, а не только на онлайн-платформах агрегаторов, отмечается в сообщении.

Заказы с 1 августа станут доступны пользователям Москвы и Санкт-Петербурга. Изначально в проекте будут участвовать лишь несколько десятков магазинов X5 Group, позже, после интеграции IT-систем, охват будет расширен до нескольких тысяч магазинов, в том числе в Московской и Ленинградской областях. В других городах доставка заработает в начале осени.

Цены на агрегаторах и в приложениях торговых сетей будут одинаковыми, однако в Delivery Club и «СберМаркете» будут отсутствовать акции и возможность списать накопить баллы.

X5 Group — управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель». В ноябре 2021 г. стало известно, что компания уступила лидерство в онлайн продаже продуктов «СберМаркету».  Оборот онлайн-сервисов X5 с января по сентябрь составил 35,2 млрд руб., в то же время оборот «СберМаркета» превысил 36,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных