Цена на газ для Молдавии вырастет почти на 50% в августе
Закупочная цена на газ для Молдавии в августе вырастет почти в полтора раза и составит $1458,5 за тысячу кубометров, сообщил руководитель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
В июле закупочная цена на газ составляла $980 за 1000 куб. м., сообщал ранее Чебан.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.
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