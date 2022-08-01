Saudi Aramco покупает глобальный бизнес Valvoline за $2,7 млрд
Саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco объявила о приобретении международного бизнеса американского производителя моторных масел Valvoline за $2,65 млрд.
«Глобальный бизнес продукции Valvoline идеально соответствует стратегии роста Aramco в области смазочных материалов... сила бренда Valvoline и мировое признание будут продолжать развиваться и расширяться под руководством Aramco», – заявил старший вице-президент Aramco Мохаммед Аль Кахтани.
Покупка позволит Saudi Aramco расширить собственную линейку смазочных материалов премиум-класса, оптимизировать глобальное производство базовых масел, а также расширить деятельность в области исследований и разработк.
Valvoline продаст Saudi Aramco бренд по производству моторных масел Valvoline Global Products, после чего у нее останется одноименный бренд сервисных центров.
«Продажа Global Products представляет собой успешный результат нашей стратегии, направленной на раскрытие полной долгосрочной ценности нашего сильного, но дифференцированного бизнеса Retail Services и Global Products», – прокомментировал готовящуюся сделку гендиректор Valvoline Сэм Митчелл.
Ранее в мае Saudi Aramco обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $2,43 трлн.
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