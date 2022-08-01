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Saudi Aramco покупает глобальный бизнес Valvoline за $2,7 млрд

Ведомости

Саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco объявила о приобретении международного бизнеса американского производителя моторных масел Valvoline за $2,65 млрд.

«Глобальный бизнес продукции Valvoline идеально соответствует стратегии роста Aramco в области смазочных материалов... сила бренда Valvoline и мировое признание будут продолжать развиваться и расширяться под руководством Aramco», – заявил старший вице-президент Aramco Мохаммед Аль Кахтани.

Покупка позволит Saudi Aramco расширить собственную линейку смазочных материалов премиум-класса, оптимизировать глобальное производство базовых масел, а также расширить деятельность в области исследований и разработк.

Valvoline продаст Saudi Aramco бренд по производству моторных масел Valvoline Global Products, после чего у нее останется одноименный бренд сервисных центров.

«Продажа Global Products представляет собой успешный результат нашей стратегии, направленной на раскрытие полной долгосрочной ценности нашего сильного, но дифференцированного бизнеса Retail Services и Global Products», – прокомментировал готовящуюся сделку гендиректор Valvoline Сэм Митчелл.

Ранее в мае Saudi Aramco обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $2,43 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных