Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией в мире
Саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация производителя iPhone во время торгов сегодня снизилась на 4%, до $2,41 трлн, в то время как капитализация Saudi Aramco составила $2,43 трлн, сообщает Bloomberg.
Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%. Как пояснили опрошенные агентством аналитики, рост капитализации энергетических компаний наблюдается на фоне проседания фондового рынка США в ожидании новой рецессии и аномально высокой, хотя и замедлившейся после рекордных значений марта инфляции.
Это, в свою очередь, вынуждает Федеральную резервную систему (ФРС) США второй раз с начала года повышать ставку, причем на рекордный шаг с 2000 г. «Чем выше ставки, тем больше инвесторы дисконтируют стоимость будущих потоков доходов технологических компаний и снижают цены на их акции», — поясняет Bloomberg.
Эксперты, опрошенные агентством, считают, что ФРС готовится к дальнейшему повышению ставки в этом году как минимум еще на 150 базисных пунктов, так как геополитический фактор, разгоняющий инфляцию, остается ключевым на фоне того, что украинский кризис, вероятно, затянется.
В начале февраля The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляло на тот момент примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании.