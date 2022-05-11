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Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией в мире

Ведомости

Саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация производителя iPhone во время торгов сегодня снизилась на 4%, до $2,41 трлн, в то время как капитализация Saudi Aramco составила $2,43 трлн, сообщает Bloomberg.

Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%. Как пояснили опрошенные агентством аналитики, рост капитализации энергетических компаний наблюдается на фоне проседания фондового рынка США в ожидании новой рецессии и аномально высокой, хотя и замедлившейся после рекордных значений марта инфляции.

Это, в свою очередь, вынуждает Федеральную резервную систему (ФРС) США второй раз с начала года повышать ставку, причем на рекордный шаг с 2000 г. «Чем выше ставки, тем больше инвесторы дисконтируют стоимость будущих потоков доходов технологических компаний и снижают цены на их акции», — поясняет Bloomberg.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что ФРС готовится к дальнейшему повышению ставки в этом году как минимум еще на 150 базисных пунктов, так как геополитический фактор, разгоняющий инфляцию, остается ключевым на фоне того, что украинский кризис, вероятно, затянется.

В начале февраля The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляло на тот момент примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании.

Ранее по теме: WSJ: Saudi Aramco запланировала SPO на $50 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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