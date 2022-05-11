Saudi Aramco вновь стала самой дорогой компанией в мире

Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%. Как пояснили опрошенные агентством аналитики, рост капитализации энергетических компаний наблюдается на фоне проседания фондового рынка США в ожидании новой рецессии и аномально высокой, хотя и замедлившейся после рекордных значений марта инфляции.



Это, в свою очередь, вынуждает Федеральную резервную систему (ФРС) США второй раз с начала года повышать ставку, причем на рекордный шаг с 2000 г. «Чем выше ставки, тем больше инвесторы дисконтируют стоимость будущих потоков доходов технологических компаний и снижают цены на их акции», — поясняет Bloomberg.