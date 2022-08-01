Минсельхоз заявил о полной обеспеченности российского рынка чайной продукцией
Уход международной компании Ekaterra с российского рынка не окажет существенного влияния на ассортимент чайной продукции, доступной потребителям, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале.
«Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что основную долю внутреннего рынка занимают отечественные компании, а уход Ekaterra создаст дополнительные возможности для развития их бизнеса.
Ekaterra — один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 г. компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII.
Ожидается, что производство брендов Ekaterra будет прекращено к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.
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