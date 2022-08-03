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Бизнес

Импортеры спрогнозировали подорожание вина из Нового Света на 30%

Ведомости

Цены на вина из Нового Света в 2023 г. могут вырасти на 30%. Такими прогнозами с «Коммерсантом» поделились в виноторговой компании Fort.

Причин на то несколько. Из-за новых требований Международной морской организации (IMO), цель которых снизить выбросы CO2, может снизиться скорость доставки контейнеров. Вдобавок все это сопровождается ростом цен на логистику на 5–10%, подсчитали в компании.

Также на цены повлияет энергетический кризис. По словам директора по импорту Fort Дарьи Сологуб, наиболее это отразится на сегменте недорогих вин, например из Чили и Аргентины, где логистика занимает большую долю в ценообразовании. В Fort ожидают, что доля вин из Нового Света на российском рынке сократится на 10–15% в бутылках и от 20% в деньгах.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отмечает, что ситуацию усугубляет неурожай винограда в Аргентине и Чили. По его оценке, сложности, вызванные санкциями, и рост цен приведут к падению доли вина из Нового Света на 25–30%.

В качестве подтверждения он привел данные I квартала об импорте вин в РФ из Чили, ЮАР и Новой Зеландии (вместе занимают около 10% рынка). За этот период ввоз уменьшился на 19%, 32% и 30% соответственно. Виной тому в том числе запрет поставок алкоголя из США, Австралии и Новой Зеландии. При этом гендиректор RTA Хаким Ибрагимов отмечает, что с начала кризиса вина Нового Света ввозятся в Россию в основном через порты Турции и Грузии.

Исаченков считает, что спрос на вина из Нового Света сохранится, несмотря на логистические трудности. Он отметил, что пока что Россия не производит вино соответствующего качества в таких объемах. Однако, по его словам, российские вина успешно конкурируют с зарубежными за счет привлекательной цены. Он добавил, что в борьбу также могут включиться поставщики столовых европейских вин, страны СНГ, а также Китай и Индия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных