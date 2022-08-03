Импортеры спрогнозировали подорожание вина из Нового Света на 30%

В качестве подтверждения он привел данные I квартала об импорте вин в РФ из Чили, ЮАР и Новой Зеландии (вместе занимают около 10% рынка). За этот период ввоз уменьшился на 19%, 32% и 30% соответственно. Виной тому в том числе запрет поставок алкоголя из США, Австралии и Новой Зеландии. При этом гендиректор RTA Хаким Ибрагимов отмечает, что с начала кризиса вина Нового Света ввозятся в Россию в основном через порты Турции и Грузии.