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УГМК подтвердила покупку «Сусуманзолота»

Ведомости

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подтвердила покупку золотодобывающей компании «Сусуманзолото». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГМК.

В состав УГМК вошли «Сусуманзолото», а также его дочерние и структурные подразделения. Новым генеральным директором компании официально стал министр природных ресурсов Магаданской области Олег Косолапов. До него в течение 6 лет этот пост занимал Александр Чугунов. 

Косолапов отметил, что УГМК планирует наращивать добычу россыпного и рудного золота. «В данном случае трансформация предприятия означает инвестирование в него, привлечение дополнительных интеллектуальных и производственных ресурсов», — подчеркнул новый гендиректор. 

В конце июня в совет директоров «Сусуманзолота» вошли два менеджера УГМК. Спустя месяц «Коммерсантъ» сообщил, что УГМК завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота». Уточнялось, что производитель меди уже выкупил доли наследников основателя золотодобывающего предприятия Владимира Христова. Официально сумма сделки не раскрывалось.

Тогда источники газеты предположили, что УГМК не собирается останавливаться на покупке одного «Сусуманзолота». Отмечалось, что компания заинтересована в покупке активов Petropavlovsk и Polymetal.

«Сусуманзолото» специализируется на добыче золота на россыпных месторождениях в Магаданской области. По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 году «Сусуманзолото» входило в топ-10 золотодобывающих компаний России. Предприятие произвело 7,3 тонны драгоценного металла. 

УГМК же занимается производством меди, цинка и угля. Компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. В ее структуру входит более 40 предприятий в России и за границей. УГМК занимает 50-ю строчку в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2021 года по версии Forbes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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