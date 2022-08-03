УГМК подтвердила покупку «Сусуманзолота»

УГМК же занимается производством меди, цинка и угля. Компания также получает золото и серебро как сопутствующие компоненты при добыче цветных металлов. В ее структуру входит более 40 предприятий в России и за границей. УГМК занимает 50-ю строчку в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России 2021 года по версии Forbes.