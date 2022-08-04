Минпромторг спрогнозировал падение спроса на алюминий и медь в России в два раза
Согласно прогнозу Министерства промышленности и торговли, потребление меди в России в 2022 г. упадет примерно до 220 000 – 250 000 тонн, алюминия — до 720 000 – 760 000 тонн, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г. Такое падение означает, что спрос на эти металлы снизится в два раза.
Медь и алюминий относятся к цветным металлам. В России сейчас мощности производства таких металлов избыточны, поэтому экспорт останется основным направлением в развитии отрасли, так как эти металлы не попали под санкции, следует из проекта стратегии.
В России один из крупнейших производителей алюминия — UC Rusal, среди крупных игроков, работающих с медью, компании «Норнильский никель», «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), «Русская медная компания».
Также падение спроса затронет цинк и свинец. Ожидается, что потребление свинца упадет до 91 000 тонн (падение на 21%), цинка — до 190 000 – 220 000 (падение на 15-27%, в зависимости от сценариев). В то же время в Минпромторге убеждены, что экспорт свинца упадет на 45% до 70 000 тонн, экспорт цинка практические не осуществляется.
Среди крупных игроков по производству свинца в России — завода «Фрегат», единственным производителем цинка в стране является УГМК.
Во II квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. Сильнее всего подешевело олово – на 38% до $26 600/т., алюминий снизился в цене на 30% до $2434/т, никель подешевел на 28% до $23 010/т, цинк – на 23% до $3208/т, медь – на 21% до $8228/т, свинец – на 21% до $1908/т.
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