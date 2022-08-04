Минпромторг спрогнозировал падение спроса на алюминий и медь в России в два раза

Во II квартале 2022 г. цены на цветные металлы в мире упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением индекса с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г., когда падение достигало 30–40%. Сильнее всего подешевело олово – на 38% до $26 600/т., алюминий снизился в цене на 30% до $2434/т, никель подешевел на 28% до $23 010/т, цинк – на 23% до $3208/т, медь – на 21% до $8228/т, свинец – на 21% до $1908/т.