Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти Renault

Ввоз товаров в Россию по схеме параллельного импорта предполагает отсутствие согласия производителя или правообладателя. Закон, который легализовал эту процедуру, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 мая. Перечень товаров для параллельного импорта постоянно меняется из-за того, что компании принимают решение полностью покинуть российский рынок или, напротив, вернуться на него. В результате бренды либо добавляются в список, либо исключаются из него в зависимости от принятого решения.