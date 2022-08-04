Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти Renault
Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Из списка исключили запчасти французского автомобильного бренда Renault.
Это изменение связано с тем, что «АвтоВАЗ» взял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания бренда Renault, в том числе и торговлю запчастями.
В середине мая Минпромторг сообщил о переходе активов группы Renault в государственную собственность. В частности, 67,7% долей в «АвтоВАЗе» получил подведомственный Минпромторгу Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а завод «Рено Россия» — правительство Москвы. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на базе этого завода будут производиться легковые автомобили под брендом «Москвич».
Также перечень товаров для параллельного импорта был дополнен производителями смазочных материалов Castrol и Liqui Moly, а также брендом автомобильных запчастей Datsun.
Ввоз товаров в Россию по схеме параллельного импорта предполагает отсутствие согласия производителя или правообладателя. Закон, который легализовал эту процедуру, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 мая. Перечень товаров для параллельного импорта постоянно меняется из-за того, что компании принимают решение полностью покинуть российский рынок или, напротив, вернуться на него. В результате бренды либо добавляются в список, либо исключаются из него в зависимости от принятого решения.
В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce и др.
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