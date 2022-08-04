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Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти Renault

Ведомости

Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Из списка исключили запчасти французского автомобильного бренда Renault. 

Это изменение связано с тем, что «АвтоВАЗ» взял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания бренда Renault, в том числе и торговлю запчастями. 

В середине мая Минпромторг сообщил о переходе активов группы Renault в государственную собственность. В частности, 67,7% долей в «АвтоВАЗе» получил подведомственный Минпромторгу Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а завод «Рено Россия» — правительство Москвы. После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на базе этого завода будут производиться легковые автомобили под брендом «Москвич». 

Также перечень товаров для параллельного импорта был дополнен производителями смазочных материалов Castrol и Liqui Moly, а также брендом автомобильных запчастей Datsun. 

Ввоз товаров в Россию по схеме параллельного импорта предполагает отсутствие согласия производителя или правообладателя. Закон, который легализовал эту процедуру, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 мая. Перечень товаров для параллельного импорта постоянно меняется из-за того, что компании принимают решение полностью покинуть российский рынок или, напротив, вернуться на него. В результате бренды либо добавляются в список, либо исключаются из него в зависимости от принятого решения. 

В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них, в частности, автомобили и запчасти таких марок, как Tesla,Toyota, Land Rover, Jaguar, Rolls-Royce и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных