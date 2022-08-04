Reuters: Саудовская Аравия и ОАЭ могут увеличить добычу нефти в случае кризиса
Саудовская Аравия и ОАЭ могут существенно нарастить добычу нефти, но пойдут они на это лишь в случае острого кризиса предложения, сообщает Reuters.
«В связи с тем, что этой зимой в Европе газа, возможно, не будет, а к новом году может быть установлен потолок цен на российскую нефть, мы не можем сейчас бросать на рынок каждый баррель», – рассказал один из источников агентства.
По оценке источников, резервные мощности Саудовской Аравии, ОАЭ и некоторых других стран ОПЕК составляют примерно 2-2,7 млн барр./сутки.
Накануне участники сделки ОПЕК+ приняли решение нарастить объем добычи нефти в сентябре на 100 000 барр./сутки, в рамках квоты Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 барр./сутки.
Новое повышение – это внеплановый рост. В начале июня 2022 г. страны ОПЕК+ перераспределили квоты по постепенному увеличению добычи нефти. Согласно этой корректировке, в июле и августе производство нефти должно было расти на 648 000 барр./сутки каждый месяц. До этого предполагалось, что добыча будет наращиваться с мая по сентябрь ежемесячно на 432 000 барр./сутки. Но в июне ОПЕК+ размазала сентябрьскую квоту на два последних месяца лета. Таким образом, без новых корректировок добычные квоты в сентябре не повысились бы, но теперь ОПЕК+ разрешила себе произвести дополнительный объем нефти.
В итоговом коммюнике страны ОПЕК+ подчеркнули, что избыточные мощности для увеличения добычи «крайне ограничены», а хронический недостаток инвестиций в нефтяной сектор привел к сокращению производственных возможностей «по всей цепочке создания стоимости».
Позже вице-премьер Александр Новак рассказал, что нефтяной рынок достаточно сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня. Решение ОПЕК+ позволит удовлетворить растущий спрос, сказал он, отметив, что ситуация на рынке нефти остается неопределенной из-за возможных разрывов в логистических цепочках на фоне санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.