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Бизнес

97% микрокомпаний решили не переходить на новую налоговую «упрощенку»

Ведомости

Большинство компаний микробизнеса не планируют переходить на новый налоговый режим, освобождающий от отчетности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «Актион Бухгалтерия». В исследовании приняли участие более 400 российских компаний. 

Так, 97% микрокомпаний не будут пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), которая заработает в России с 1 января 2023 года. 

Большая часть опрошенных (47%) отметила, что их компании не проходят по формальным требованиям для использования новой системы. Дело в том, что АУСН рассчитана на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб.  

39% респондентов пожаловались на высокие ставки налога. Как и в случае со стандартной упрощенной системой налогообложения (УСН), плательщики могут выбрать объект налогообложения — «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Проблема заключается в том, что ставки на АУСН выше, чем на УСН: 8 и 20% соответственно против 6 и 15%. 

Еще 13% сослались на индивидуальные причины: отсутствие доверия с ИФНС, желание самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам, «сырость» системы и др.

Эксперт «Актион Бухгалтерия» Зинаида Албантова объяснила непопулярность АУСН тем, что компании с опаской относятся к новшествам. «Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев», — добавила она. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных