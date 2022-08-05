97% микрокомпаний решили не переходить на новую налоговую «упрощенку»
Так, 97% микрокомпаний не будут пользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН), которая заработает в России с 1 января 2023 года.
Большая часть опрошенных (47%) отметила, что их компании не проходят по формальным требованиям для использования новой системы. Дело в том, что АУСН рассчитана на индивидуальных предпринимателей и организации, где работают не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн руб.
39% респондентов пожаловались на высокие ставки налога. Как и в случае со стандартной упрощенной системой налогообложения (УСН), плательщики могут выбрать объект налогообложения — «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Проблема заключается в том, что ставки на АУСН выше, чем на УСН: 8 и 20% соответственно против 6 и 15%.
Еще 13% сослались на индивидуальные причины: отсутствие доверия с ИФНС, желание самостоятельно управлять платежами по налогам и сборам, «сырость» системы и др.
Эксперт «Актион Бухгалтерия» Зинаида Албантова объяснила непопулярность АУСН тем, что компании с опаской относятся к новшествам. «Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев», — добавила она.
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