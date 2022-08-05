97% микрокомпаний решили не переходить на новую налоговую «упрощенку»

39% респондентов пожаловались на высокие ставки налога. Как и в случае со стандартной упрощенной системой налогообложения (УСН), плательщики могут выбрать объект налогообложения — «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов». Проблема заключается в том, что ставки на АУСН выше, чем на УСН: 8 и 20% соответственно против 6 и 15%.