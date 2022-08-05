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Бизнес

IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA увеличила число городов в России для доставки товаров в рамках онлайн-распродажи. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

Зона доставки расширилась еще на десять городов. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск, говорится на сайте. 

Ранее IKEA могла привезти товары покупателям только в тех городах, в которых есть магазины сети. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, а также прилегающие к ним территории, но не дальше 50 км от города.

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она продолжается до сих пор. Однако покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. 

Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России. Позже в пресс-службе опровергли эти сведения и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных