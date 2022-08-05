IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов
Сеть магазинов товаров для дома IKEA увеличила число городов в России для доставки товаров в рамках онлайн-распродажи. Об этом сообщается на сайте ритейлера.
Зона доставки расширилась еще на десять городов. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск, говорится на сайте.
Ранее IKEA могла привезти товары покупателям только в тех городах, в которых есть магазины сети. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, а также прилегающие к ним территории, но не дальше 50 км от города.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она продолжается до сих пор. Однако покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России. Позже в пресс-службе опровергли эти сведения и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются.
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