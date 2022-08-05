IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она продолжается до сих пор. Однако покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA.