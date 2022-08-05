Производитель печатной техники F+ imaging приобрел российские активы Lexmark
Головная компания одного из крупнейших поставщиков электроники «Марвел-Дистрибуции», «Ф-Плюс оборудование и разработки», закрыла сделку по покупке российского подразделения американского производителя принтеров Lexmark, об этом сообщается на сайте компании. Сумма сделки не раскрывается.
По словам представителя компании «Ф-Плюс», российское юрлицо «Лексмарк Интернэшнл Рус» будет переименовано в «Ф-Плюс Имэджинг». Также оно продолжит вести все актуальные контракты Lexmark на территории России. Отмечается, что все оборудование будет производиться на тех же заводах, что и для Lexmark.
Предполагается, что в штат «Ф-Плюс Имэджинг» перейдут менеджеры по продажам и сертифицированные инженеры, которые осуществляют сервисную поддержку клиентов. «Производственных мощностей у Lexmark нет, основная ценность компании — это штат и клиенты», — отметили в компании.
В планах нового руководства компании — занять до 20% рынка печатной техники. По данным IDC за первый квартал 2022 г., доля Lexmark в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) составляла 11,3%, компания находилась на 4 четвертом месте после HP, Canon и Kyocera. Сейчас практически все они уже ушли из России и распродают остатки со складов. По словам гендиректора «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова, в ближайшие годы рынок печати будет представлен крайне ограниченным количеством участников, включая азиатских вендоров.
Lexmark работала в России с 2010 г. в составе группы компаний «Лексмарк Интернэшнл» и специализировалась на разработке, производстве и дистрибуции печатающих устройств, в том числе лазерные принтеры, многофункциональные устройства (МФУ) и расходные материалы.
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