Производитель печатной техники F+ imaging приобрел российские активы Lexmark

В планах нового руководства компании — занять до 20% рынка печатной техники. По данным IDC за первый квартал 2022 г., доля Lexmark в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) составляла 11,3%, компания находилась на 4 четвертом месте после HP, Canon и Kyocera. Сейчас практически все они уже ушли из России и распродают остатки со складов. По словам гендиректора «Марвел-Дистрибуции» Алексея Мельникова, в ближайшие годы рынок печати будет представлен крайне ограниченным количеством участников, включая азиатских вендоров.