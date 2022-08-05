«Додо Пицца» продала британский бизнес топ-менеджеру компании

Однако в марте Овчинников сообщил о закрытии корпоративного бизнеса «Додо Пицца» в Великобритании. Он отметил, что за все время в него было вложено около 3 млн фунтов стерлингов. Часть из них компания инвестировала в завод по производству римского теста (так и не был достроен).