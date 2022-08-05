«Додо Пицца» продала британский бизнес топ-менеджеру компании
Основатель Dodo Brands Федор Овчинников в июне продал свою долю в Dodo International Group Limited (юридическое лицо «Додо Пиццы» в Великобритании), следует из британского реестра юрлиц и их бенефициаров. На это обратил внимание Forbes.
Согласно данным в реестре, Овчинников перестал быть контролирующим акционером британского бизнеса 6 июня 2022 г. В тот же день пост финансового директора покинул Кирилл Вырыпаев. С этого момента владельцем британского бизнеса «Додо Пиццы» стал Дэвид Кристофер Суини. Он занимает кресло директора компании с момента ее основания в 2019 г.
В пресс-службе Dodo Brands на вопросы Forbes отвечать отказались. «Международный бизнес [«Додо Пиццы»] находится в стадии реорганизации, до ее завершения мы не даем комментариев», — рассказали в компании.
Собеседник издания, близкий к «Додо Пицце», пояснил, что владельцы компании были вынуждены продать свой бизнес в Великобритании после начала спецоперации России на Украине. Возникли проблемы с финансированием из России из-за антироссийских санкций.
Источник утверждает, что Суини является временным владельцем Dodo International Group Limited. В будущем британский бизнес планируют продать «настоящему покупателю». Собеседник уточнил, что сделать это будет проще из рук владельца-британца. Он также утверждает, что оценка компании при продаже конечному покупателю будет небольшой относительно ее выручки.
Первая «Додо Пицца» по франчайзингу открылась в Великобритании в 2017 г. Спустя два года в стране появилась вторая корпоративная пиццерия. Всего в Великобритании работало четыре заведения. Ожидалось, что к 2023 г. их станет 50.
Однако в марте Овчинников сообщил о закрытии корпоративного бизнеса «Додо Пицца» в Великобритании. Он отметил, что за все время в него было вложено около 3 млн фунтов стерлингов. Часть из них компания инвестировала в завод по производству римского теста (так и не был достроен).
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