Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло на 2,7%

За первые два квартала 2022 г. в России было произведено 410 млн декалитров пива, что на 2,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации производителей пива (АПП). Этот объем стал рекордным за последние семь лет.