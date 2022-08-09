Производство пива в России по итогам первого полугодия выросло на 2,7%
За первые два квартала 2022 г. в России было произведено 410 млн декалитров пива, что на 2,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации производителей пива (АПП). Этот объем стал рекордным за последние семь лет.
Расчеты АПП основаны на данных Росалкогольрегулирования, Росстата и Федерального казначейства. Несмотря на рост производства, продажи пива в стране за отчетный период упали на 1,4% в годовом выражении — до 356,6 млн декалитров. За январь — март было продано порядка 162,5 млн декалитров пива, однако благодаря майским праздникам в апреле — июне было продано уже 194,1 млн декалитров.
Самым сложным периодом для пивоваренной отрасли стали март и апрель, так как после начала специальной военной операции на Украине были нарушены цепочки поставок и рубль подвергся сильной волатильности. «Но крупнейшие игроки рынка продемонстрировали хорошие навыки антикризисного менеджмента, не поддавались панике и искали новые возможности даже в такой сложной ситуации», — сказал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.
Также акцизные сборы от оборота пива увеличились на 2,4% год к году и достигли 69,9 млрд руб. В июне средняя стоимость литра пива составляла чуть более 165 руб., что на 13% больше, чем годом ранее.
27 июля стало известно, что Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и АПП, объединяющая компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика», договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 г. Эксперимент по цифровой маркировке пива начался в апреле этого года и продлится до 31 августа. В нем принимают участие компании, которые входят в АПП.
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