Минпромторг подготовил «пилотную» партию медтехники для отправки на ремонт за рубеж
Минпромторг России подготовил первую партию иностранного медоборудования для отправки на ремонт за границу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство.
«Минпромторгом на данный момент уже сформирована пилотная партия продукции к вывозу, в настоящее время от компаний ожидаются отдельные недостающие документы», – уточнили в ведомстве.
Для вывоза комплектующих для ремонта Минпромторг предложил компаниям использовать механизм изъятия, который позволит вывозить медоборудовние и комплектующие к нему при наличии договора на сервисное обслуживание, актов о неисправности или сервисных актов, если ремонт уже производился на территории России и необходимо вывезти неисправные части. Министерство уточняет, что это позволит быстрее верифицировать цель вывоза.
«Инициировать получение разрешения может компания, ответственная за ремонт и сервисное обслуживание оборудования, – к примеру, российское дочернее подразделение производителя или официальный дистрибутор», – отметили в Минпромторге.
Также в министерстве добавили, что требуется подтверждение от зарубежной компании того, что она не будет препятствовать возвращению медтехники в Россию.
В Минпромторге заверили, что крупные иностранные компании продолжают отгружать необходимые для российского медицинского оборудования запчасти.
Вывоз медицинского оборудования ограничило постановление правительства от 9 марта. Кабмин для «обеспечения стабильности на российском рынке» запретил вывозить из страны транспортные средства, сельхозтехнику и медоборудование во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств.
21 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим ограничения вывоза медицинской техники. По мнению ассоциации, в противном случае российские больницы могут столкнуться с дефицитом медтехники. Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков позднее заявил «Интерфаксу», что министерство работает над исключением медоборудования из перечня продукции, которую запрещено вывозить за пределы России.