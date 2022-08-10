Минпромторг подготовил «пилотную» партию медтехники для отправки на ремонт за рубеж

Для вывоза комплектующих для ремонта Минпромторг предложил компаниям использовать механизм изъятия, который позволит вывозить медоборудовние и комплектующие к нему при наличии договора на сервисное обслуживание, актов о неисправности или сервисных актов, если ремонт уже производился на территории России и необходимо вывезти неисправные части. Министерство уточняет, что это позволит быстрее верифицировать цель вывоза.