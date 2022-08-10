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Минпромторг подготовил «пилотную» партию медтехники для отправки на ремонт за рубеж

Ведомости

Минпромторг России подготовил первую партию иностранного медоборудования для отправки на ремонт за границу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

«Минпромторгом на данный момент уже сформирована пилотная партия продукции к вывозу, в настоящее время от компаний ожидаются отдельные недостающие документы», – уточнили в ведомстве.

Для вывоза комплектующих для ремонта Минпромторг предложил компаниям использовать механизм изъятия, который позволит вывозить медоборудовние и комплектующие к нему при наличии договора на сервисное обслуживание, актов о неисправности или сервисных актов, если ремонт уже производился на территории России и необходимо вывезти неисправные части. Министерство уточняет, что это позволит быстрее верифицировать цель вывоза.

«Инициировать получение разрешения может компания, ответственная за ремонт и сервисное обслуживание оборудования, – к примеру, российское дочернее подразделение производителя или официальный дистрибутор», – отметили в Минпромторге.

Также в министерстве добавили, что требуется подтверждение от зарубежной компании того, что она не будет препятствовать возвращению медтехники в Россию.

В Минпромторге заверили, что крупные иностранные компании продолжают отгружать необходимые для российского медицинского оборудования запчасти.

Вывоз медицинского оборудования ограничило постановление правительства от 9 марта. Кабмин для «обеспечения стабильности на российском рынке» запретил вывозить из страны транспортные средства, сельхозтехнику и медоборудование во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств.

21 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим ограничения вывоза медицинской техники. По мнению ассоциации, в противном случае российские больницы могут столкнуться с дефицитом медтехники. Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков позднее заявил «Интерфаксу», что министерство работает над исключением медоборудования из перечня продукции, которую запрещено вывозить за пределы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных