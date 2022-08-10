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Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновляться не будут

Ведомости

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Чехию возобновлены не будут, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линду Вашковичову.

Она отметила, что нефть уже поступила в Словакию, и вскоре дойдет до Венгрии. По словам Вашковичовой, урегулированием оплаты транзита российской нефти занимался венгерский концерн MOL, владеющий предприятиями в Венгрии и Словакии. Чешские предприятия, которые раньше получали по нефтепроводу сырье из России, принадлежат польскому концерну PKN Orlen.

Владелец и оператор чешской части «Дружбы» государственная компания MERO подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу в Чехии пока остановлены. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил на своей странице в Twitter, что Варшава и Прага работают над получением республикой нефти и ищут решение, которое «будет приемлемым с правовой и технической сторон».

С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщал советник президента российского оператора «Дружбы», компании «Транснефть» Игорь Демин. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.

10 августа агентство Reuters сообщило, что венгерская нефтегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по «Дружбе». MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок, прокачка нефти началась в этот же день в 16:00 по мск.

Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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