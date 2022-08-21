РБК: посещаемость торговых центров Москвы упала на 39% с 2019 года
В первые две недели августа, по данным Mall Index, посещаемость ТЦ столицы упала на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался на 18% ниже уровня 2020 г. и на 23% — ниже 2019 г. Согласно Rstat Index, посещаемость снизилась на 9, 18 и 39% соответственно.
В целом в России показатель в августе снизился на 9% по сравнению с прошлым годом и опустился на 19% ниже уровня 2019 г., свидетельствуют данные Mall Index.
По данным руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаила Васильева, коммерческие объекты не вернули в среднем от 15 до 25% аудитории по сравнению с 2019 г.
После начала спецоперации России на Украине многие иностранные компании приостановили работу в России. Среди ритейлеров такое решение приняли группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, H&M Group и др. В конце марта Минпромторг рекомендовал торговым центрам установить фиксированную арендную плату для магазинов, которые приостановили работу в России, исходя из средних показателей оплаты.
В июне первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов заявил, что торговый центр «Крокус Сити Молл» и сеть ТРЦ Vegas лишились 30% якорных арендаторов, в числе которых H&M, бренды Inditex и Adidas.
Сейчас он рассказал РБК, что в торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14–21% по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в сравнении с 2019 г. показатели опустились на 20-35%.