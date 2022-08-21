РБК: посещаемость торговых центров Москвы упала на 39% с 2019 года

В первые две недели августа, по данным Mall Index, посещаемость ТЦ столицы упала на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался на 18% ниже уровня 2020 г. и на 23% — ниже 2019 г. Согласно Rstat Index, посещаемость снизилась на 9, 18 и 39% соответственно.