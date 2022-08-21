Газета
Бизнес

РБК: посещаемость торговых центров Москвы упала на 39% с 2019 года

Ведомости

Посещаемость торговых центров Москвы снизилась до минимума за четыре года, передает РБК со ссылкой на данные индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index. Показатель отражает посещаемость на 1000 кв. м торговых площадей. 

В первые две недели августа, по данным Mall Index, посещаемость ТЦ столицы упала на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался на 18% ниже уровня 2020 г. и на 23% — ниже 2019 г. Согласно Rstat Index, посещаемость снизилась на 9, 18 и 39% соответственно. 

В целом в России показатель в августе снизился на 9% по сравнению с прошлым годом и опустился на 19% ниже уровня 2019 г., свидетельствуют данные Mall Index.

По данным руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаила Васильева, коммерческие объекты не вернули в среднем от 15 до 25% аудитории по сравнению с 2019 г.

Ранее по теме: Аудиторы оценили убытки иностранных ритейлеров от ухода из России в $800 млн

После начала спецоперации России на Украине многие иностранные компании приостановили работу в России. Среди ритейлеров такое решение приняли группа Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, H&M Group и др. В конце марта Минпромторг рекомендовал торговым центрам установить фиксированную арендную плату для магазинов, которые приостановили работу в России, исходя из средних показателей оплаты.  

В июне первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов заявил, что торговый центр «Крокус Сити Молл» и сеть ТРЦ Vegas лишились 30% якорных арендаторов, в числе которых H&M, бренды Inditex и Adidas. 

Сейчас он рассказал РБК, что в торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14–21% по сравнению с тем же периодом 2021 г., а в сравнении с 2019 г. показатели опустились на 20-35%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных