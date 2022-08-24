РБК: Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

В начале августа генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект. Он также подтвердил РБК, что президент одобрил реформу РОП. По мнению Буцаева, действующий вариант утилизации «давно показал свою неэффективность». Реформа же поможет «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».