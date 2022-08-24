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РБК: Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), сообщает РБК со ссылкой на его резолюцию на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. Подлинность документа подтвердил источник в правительстве.

В пресс-службе правительства вопросы переадресовали в аппарат Абрамченко, однако представитель вице-премьера отказалась комментировать письмо. Она отметила, что правительство продолжает работу по поручению президента о внедрении новых принципов РОП.

В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Ответственность предлагается установить с 1 января 2025 г.

Реформа РОП обсуждается с 2019 г. Действующие нормативы утилизации упаковки составляют 10-45%. Сейчас ответственность за утилизацию лежит на производителях конечных товаров, но в мае стало известно о разработке законопроекта, который обяжет утилизировать тару ее производителей. По подсчетам Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства упаковки на 20–30% в зависимости от ее вида.

В начале августа генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект. Он также подтвердил РБК, что президент одобрил реформу РОП. По мнению Буцаева, действующий вариант утилизации «давно показал свою неэффективность». Реформа же поможет «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных