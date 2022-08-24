РБК: Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей
Президент России Владимир Путин одобрил предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), сообщает РБК со ссылкой на его резолюцию на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко. Подлинность документа подтвердил источник в правительстве.
В пресс-службе правительства вопросы переадресовали в аппарат Абрамченко, однако представитель вице-премьера отказалась комментировать письмо. Она отметила, что правительство продолжает работу по поручению президента о внедрении новых принципов РОП.
В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Ответственность предлагается установить с 1 января 2025 г.
Реформа РОП обсуждается с 2019 г. Действующие нормативы утилизации упаковки составляют 10-45%. Сейчас ответственность за утилизацию лежит на производителях конечных товаров, но в мае стало известно о разработке законопроекта, который обяжет утилизировать тару ее производителей. По подсчетам Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства упаковки на 20–30% в зависимости от ее вида.
В начале августа генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект. Он также подтвердил РБК, что президент одобрил реформу РОП. По мнению Буцаева, действующий вариант утилизации «давно показал свою неэффективность». Реформа же поможет «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса